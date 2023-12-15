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وزير الاتصالات يبحث المشروعات المشتركة مع البرنامج الائتماني لتحقيق التنمية

12/15/2023 2:29:40 PM
(MENAFN- Youm7) التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر؛ لمناقشة مشروعات التعاون المشترك التى يتم تنفيذها فى إطار الشراكات واتفاقيات التعاون فى مجال التنمية بالتعاون بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الخارجية، والبرنامج الإنمائى UNDP.



وناقش الاجتماع أبرز ما تم إنجازه فى المشروعات التى نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والتى تستهدف تعظيم موارد وإمكانيات مصر من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق التحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار التكنولوجى، وبناء القدرات الرقمية، وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات، وإتاحة خدمات بريدية متطورة.



وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على حرص الوزارة على مد جسور التعاون مع المنظمات الدولية لتنمية قدرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن هناك شراكة طويلة ومثمرة بين الوزارة والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة؛ حيث نتج عنها تنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات التنموية الناجحة لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسريع الجهود المبذولة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى.



ومن جانبه؛ قال أليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر: "يفخر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بدفع أجندة التحول الرقمي المصرية إلى الأمام".



الجدير بالذكر أن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة شمل العديد من المشروعات التى تؤثر بشكل إيجابى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تغطى مجموعة واسعة من قضايا التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية التى ترتبط بعضها ببعض وتتأثر بشكل مباشر بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وسامر سعيد رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية والاحتياجات والمدير الوطنى لمشروعات الوزارة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب، والمهندسة هدى دحروج مستشار الوزير للتنمية المجتمعية الرقمية ومديرة المشروع الوطنى للتحول الرقمى من أجل التنمية المستدامة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، وأحمد أنور سكرتير أول إدارة التعاون الدولى والتنمية بوزارة الخارجية، والدكتورة عبير شقوير مساعد الممثل المقيم للتنمية الشاملة بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
















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