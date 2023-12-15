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تقرير: 4.6 مليون طن حجم استهلاك حديد التسليح فى مصر خلال 9 شهور

12/15/2023 2:29:40 PM
(MENAFN- Youm7) انخفض استهلاك سوق حديد التسليح المحلي في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 إلى 4.6 مليون طن بنسبة تراجع 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، كما انخفض استهلاك السوق المحلي من الصلب المسطح (HRC) في التسعة أشهر الأولى بنسبة 17% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير لشركة حديد عز.



وحقق الإنتاج العالمي للصلب الخام زيادة هامشية بنسبة 0.1% في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وأهم أسباب ذلك نمو الصين إلى 795 مليون طن بنسبة 1.7%، والهند إلى 104 ملايين طن بنسبة 11.6%، مدعومة بالإنفاق المحلي على البناء والبنية التحتية، وعلى الصعيد الآخر فإن التحديات الاقتصادية الإقليمية والحرب في أوكرانيا قد أثرت سلبًا على تركيا بنسبة انخفاض 10%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 9.1%، وأمريكا الجنوبية 6.2%.



ووفقًا للتقرير، بلغت مبيعات شركة حديد عز 103.2 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة زيادة 70% مثلت مبيعات حديد التسليح 60% من إجمالي المبيعات، ومبيعات الصلب المسطح المدرفل على الساخن 39%، وبلغت مبيعات التصدير 1.2 مليار دولار بزيادة 85% عن صادرات نفس الفترة من العام الماضي منها HRC بقيمة 771 مليون دولار، وحديد التسليح (أطوال ولفائف) بقيمة 443 مليون دولار.



تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، فيما يبلغ الاستهلاك الفعلي 7.5 مليون طن، وبلغ حجم التصدير من الحديد المصري 1.412 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض 21%، بحسب تقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.



وتنقسم مصانع الحديد والصلب في مصر إلى 3 أنواع، وهي: أولًا مصانع متكاملة وهي تنتج من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائي وأبرزها عز الدخيلة، وثانيًا الشركات نصف المتكاملة وتنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي، ثالثًا مصانع الدرفلة التي تقوم بشراء عروق الصلب من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح.












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