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إعلان القوائم القصيرة لجائزة ساويرس بفرع شباب الأدباء.. اعرف المرشحين

12/15/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء "جائزة ساويرس الثقافية " القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو، عن أعمالهم التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان تحكيم الدورة التاسعة عشرة، والتي جاءت كالتالي:

القائمة القصيرة لأفضل رواية - فرع شباب الأدباء:

1. رواية "النهايات السعيدة" لـ "أحمد ناجي"

2. رواية "الغابة والقفص" لــ "طلال فيصل"

3. رواية "فيكتوريا" لــ "كارولين كامل"

4. رواية "هناك حيث ينتهي النهر" لــ "مريم عبد العزيز"

5. رواية "مساكن الأمريكان" لــ "هبة خميس"

القائمة القصيرة لأفضل مجموعة قصصية – فرع شباب الأدباء

1. المجموعة القصصية "مساحة للمناورة" لــ "أحمد فؤاد الدين"

2. المجموعة القصصية "صورة شخصية للموت" لــ "إسلام أحمد"

3. المجموعة القصصية "أرشيف ريبليكا" لــ "بسمة ناجي"

4. المجموعة القصصية "هذه ليست غرفتك" لــ "كريم محسن"،

5. المجموعة القصصية "أيام سمير حمص" لــ "هند جعفر".


القائمة القصيرة لأفضل سيناريو سينمائي -فرع شباب الكتاب:

1. سيناريو فيلم "أفراح وأحزان بيت البنات" لــ "أحمد إيهاب عبد الوارث"

2. سيناريو فيلم "تراب القمر" لــ "أحمد عصام"

3. سيناريو فيلم " البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو " لــ "خالد منصور"

4. سيناريو فيلم " ذات مرة في القاهرة " لــ "خيري الفخراني"

5. سيناريو فيلم "اغتيال المأمور" لــ "علي سيد محمد"








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