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ذكرى ميلاد جوستاف إيفل.. صاحب تصميمات كوبرى أبو العلا وتمثال الحرية

12/15/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) ما لا يعرفه كثيرون أن جوستاف إيفل مصمم برج إيفل الذى تحل اليوم ذكرى ميلاده له إنشاءات في مصر حيث وضع فيها عددا من التصميمات تضاف إلى أعماله الشهيرة ومنها تمثال الحرية فى نيويورك وبرج إيفل فى فرنسا، والذى يحمل اسمه حتى الآن.

إسهامات جوستاف إيفل فى مصر تشمل كوبرى أبو العلا حيث كان المهندس المسئول عن إنشاء كوبرى أبو العلا، وهو أحد الكبارى التى أنشئت فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى، لربط حى الزمالك بحى بولاق أبو العلا، وقد تم افتتاحه فى عام 1912.

فى عام 1998 تم تفكيك الكوبرى لبناء كوبرى جديد وتحول كوبرى أبو العلا إلى خردة تحت كوبرى الساحل بمنطقة روض الفرج، على أمل أن يتم تجميعه ثانيا أمام مركز التجارة العالمى بشكل موازٍ للنيل كديكور، وعند افتتاح الكوبرى كان يفتح من المنتصف حتى تستطيع السفن التجارية أن تمر منه وكانت تكلفته 4 ملايين جنيه.

بدأ إيفل حياته المهنية بالعمل مهندسا للإشراف على الأعمال الهندسية لصالح السكك الحديدية الفرنسية، ومن خلال هذه الوظيفة شارك فى بناء كوبرى السكة الحديدية فى بوردو، عام 1864م، وفى عام 1876، ذاع صيته حينما تم اختيار تصميمه الذى تقدم به للمسابقة الدولية لتصميم وبناء كوبرى نهر دورو فى البرتغال، وقد تم اختيار التصميم لتميزه من ناحية الجمال، وانخفاض تكلفة إنشائه مقارنة بالتصميمات الأخرى التى تقدمت لهذه المسابقة.

في عام 1889 تعرض إيفل لفضيحة مالية مع فرديناند ديلسبس في مشروع قناة بنما، لكن تم تبرئته لاحقا منها. وعلى أثر هذه الفضيحة، قرر إيفل أن يتفرغ تماما للبحث العلمي، وقد قضي بالفعل الثلاثين عاما الأخيرة من عمره يعمل في أبحاث مقاومة المباني للرياح وتصميم نفق الرياح، حتى توفي في منزله بباريس عن 91 عاما.


كوبرى أبو العلا








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