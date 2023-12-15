ذكرى ميلاد جوستاف إيفل.. صاحب تصميمات كوبرى أبو العلا وتمثال الحرية

(MENAFN
- Youm7) ما لا يعرفه كثيرون أن جوستاف إيفل مصمم برج إيفل الذى تحل اليوم ذكرى ميلاده له إنشاءات في مصر حيث وضع فيها عددا من التصميمات تضاف إلى أعماله الشهيرة ومنها تمثال الحرية فى نيويورك وبرج إيفل فى فرنسا، والذى يحمل اسمه حتى الآن.
إسهامات جوستاف إيفل فى مصر تشمل كوبرى أبو العلا حيث كان المهندس المسئول عن إنشاء كوبرى أبو العلا، وهو أحد الكبارى التى أنشئت فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى، لربط حى الزمالك بحى بولاق أبو العلا، وقد تم افتتاحه فى عام 1912.
فى عام 1998 تم تفكيك الكوبرى لبناء كوبرى جديد وتحول كوبرى أبو العلا إلى خردة تحت كوبرى الساحل بمنطقة روض الفرج، على أمل أن يتم تجميعه ثانيا أمام مركز التجارة العالمى بشكل موازٍ للنيل كديكور، وعند افتتاح الكوبرى كان يفتح من المنتصف حتى تستطيع السفن التجارية أن تمر منه وكانت تكلفته 4 ملايين جنيه.
بدأ إيفل حياته المهنية بالعمل مهندسا للإشراف على الأعمال الهندسية لصالح السكك الحديدية الفرنسية، ومن خلال هذه الوظيفة شارك فى بناء كوبرى السكة الحديدية فى بوردو، عام 1864م، وفى عام 1876، ذاع صيته حينما تم اختيار تصميمه الذى تقدم به للمسابقة الدولية لتصميم وبناء كوبرى نهر دورو فى البرتغال، وقد تم اختيار التصميم لتميزه من ناحية الجمال، وانخفاض تكلفة إنشائه مقارنة بالتصميمات الأخرى التى تقدمت لهذه المسابقة.
في عام 1889 تعرض إيفل لفضيحة مالية مع فرديناند ديلسبس في مشروع قناة بنما، لكن تم تبرئته لاحقا منها. وعلى أثر هذه الفضيحة، قرر إيفل أن يتفرغ تماما للبحث العلمي، وقد قضي بالفعل الثلاثين عاما الأخيرة من عمره يعمل في أبحاث مقاومة المباني للرياح وتصميم نفق الرياح، حتى توفي في منزله بباريس عن 91 عاما.
كوبرى أبو العلا
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