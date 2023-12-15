بيع تمثال قطة مصرية من البرونز فى مزاد بونهامز بلندن.. اعرف ثمنه

(MENAFN
- Youm7) طرحت دار بونهامز للمزادات العالمية في لندن، العديد من الآثار المصرية والرومانية، في مزاد يحمل عنوان "فنون النحت القديم"، ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع،
تمثالا لـ قطة مصرية "باستت" مصممة من البرونز، وتم بيع التمثال بمبلغ قدره 60 ألف جنيه إسترلينى.
ومن القطع الأثرية المعروضة للبيع، جرة كانوبية من الحجر الجيري المصرى، برأس إنسان، يقدر ثمنها بـ 8.300 ألف جنيه إسترلينى.
تمثال القطة
كما تم بيع
قطعة من الحجر الجيري المصري في المزاد بـ11.520 الف جنيه استرلينى، وتمثال مصري قديم مصمم من البرونز لإيزيس "بعيون مطعمة"
وهو تمثال يجسد إيزيس جالسة على العرش، وقدر ثمن التمثال بـ 2.304 جنيها استرلينى.
ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع تمثال مصرى من الحجر الجيرى لـ سخم عنخ بتاح، وقدر ثمنه ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه إسترلينى، وتم بيعه بـ267 ألف جنيه إسترلينى وقطعة من الحجر الجيرى عليها شكل أسد، وتم بيعها بثمن 20.480 الف جنيه استرلينى.
ويعد سخم عنخ بتاح مسئولاً مصريًا مهمًا للغاية خلال الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، تقع مقبرة مصطبته جنوب شرق هرم خوفو في الجيزة، وهى واحدة من أهم مقابر الملوك المصريين والمستويات العليا من المسئولين خلال عصر الدولة القديمة.
MENAFN15122023000132011024ID1107605036
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.