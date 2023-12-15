بيع تمثال قطة مصرية من البرونز فى مزاد بونهامز بلندن.. اعرف ثمنه

MENAFN - Youm7) طرحت دار بونهامز للمزادات العالمية في لندن، العديد من الآثار المصرية والرومانية، في مزاد يحمل عنوان "فنون النحت القديم"، ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع،تمثالا لـ قطة مصرية "باستت" مصممة من البرونز، وتم بيع التمثال بمبلغ قدره 60 ألف جنيه إسترلينى.

ومن القطع الأثرية المعروضة للبيع، جرة كانوبية من الحجر الجيري المصرى، برأس إنسان، يقدر ثمنها بـ 8.300 ألف جنيه إسترلينى.





تمثال القطة





كما تم بيع

قطعة من الحجر الجيري المصري في المزاد بـ11.520 الف جنيه استرلينى، وتمثال مصري قديم مصمم من البرونز لإيزيس "بعيون مطعمة"

وهو تمثال يجسد إيزيس جالسة على العرش، وقدر ثمن التمثال بـ 2.304 جنيها استرلينى.

ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع تمثال مصرى من الحجر الجيرى لـ سخم عنخ بتاح، وقدر ثمنه ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه إسترلينى، وتم بيعه بـ267 ألف جنيه إسترلينى وقطعة من الحجر الجيرى عليها شكل أسد، وتم بيعها بثمن 20.480 الف جنيه استرلينى.

ويعد سخم عنخ بتاح مسئولاً مصريًا مهمًا للغاية خلال الأسرة الخامسة من الدولة القديمة، تقع مقبرة مصطبته جنوب شرق هرم خوفو في الجيزة، وهى واحدة من أهم مقابر الملوك المصريين والمستويات العليا من المسئولين خلال عصر الدولة القديمة.