قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء الفنانين المقبولين بمهرجان الحلى

(MENAFN
- Youm7) أعلن مركز الجزيرة للفنون عن أسماء الفنانين المقبولة أعمالهم، بمهرجان فن الحلي (الدورة الخامسة) 2023-2024،
الفرز الأول على أن يتم تسليم الأعمال المقبولة بمركز الجزيرة للفنون في الفترة من السبت الموافق 16 ديسمبر حتى الأربعاء الموافق 20 من الشهر نفسه.
وتبدأ مواعيد
التسليم، يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة.
أسماء المقبولين بمهرجان فن الحلى (1)
أسماء المقبولين بمهرجان فن الحلى (2)
أسماء المقبولين بمهرجان فن الحلى (3)
وقال القومسيير العام الفنان عبد العال محمد عبد العال، أستاذ تصميم الحلى والمجوهرات،
عن مهرجان الحلى: إن من جماليات الحلى إنها نتاج أنسانى هادف لاستمرارية الحياة من خلال وظيفتها التواصيلة، فهى تحمل فى أشكال رسالة إلى الأخرة، لتلبية غريزة حب بقاء الذات وحب بقاء النوع، فالأولى على سبيل المثال كالتعاويذ والتمائم لحماية الذات.
وتابع: تميزت بأشكال ذات مضامين، ولتحقيق هذا الشكل اعتمد الفنان أو المصمم على خصائص النحت أو التصوير أو الأثنين معا، وبالتالي فإن الحلى تأخذ وضعها بين مجالات الفنون التشكيلية من حيث المبادئ والمعالم باستثناء الحجم وأساليب وتقنيات الصياغة والتشكيل، وذلك ما لمسته في حلى تراثنا المصرى على مر الحضارات المصرية.
جدير بالذكر، أن قطاع الفنون التشكيلية، نظم مهرجان الحلى فى دورته الرابعة، الذى يركز على التصميم وابتكار الحلى للفنانين المصريين، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك،
وتم تكريم الأعمال المميزة بمنح شهادات تقديرية.
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