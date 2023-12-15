قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء الفنانين المقبولين بمهرجان الحلى

MENAFN - Youm7) أعلن مركز الجزيرة للفنون عن أسماء الفنانين المقبولة أعمالهم، بمهرجان فن الحلي (الدورة الخامسة) 2023-2024،الفرز الأول على أن يتم تسليم الأعمال المقبولة بمركز الجزيرة للفنون في الفترة من السبت الموافق 16 ديسمبر حتى الأربعاء الموافق 20 من الشهر نفسه.

وتبدأ مواعيد

التسليم، يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً عدا يوم الجمعة.





أسماء المقبولين بمهرجان فن الحلى (1)





أسماء المقبولين بمهرجان فن الحلى (2)





أسماء المقبولين بمهرجان فن الحلى (3)





وقال القومسيير العام الفنان عبد العال محمد عبد العال، أستاذ تصميم الحلى والمجوهرات،

عن مهرجان الحلى: إن من جماليات الحلى إنها نتاج أنسانى هادف لاستمرارية الحياة من خلال وظيفتها التواصيلة، فهى تحمل فى أشكال رسالة إلى الأخرة، لتلبية غريزة حب بقاء الذات وحب بقاء النوع، فالأولى على سبيل المثال كالتعاويذ والتمائم لحماية الذات.







وتابع: تميزت بأشكال ذات مضامين، ولتحقيق هذا الشكل اعتمد الفنان أو المصمم على خصائص النحت أو التصوير أو الأثنين معا، وبالتالي فإن الحلى تأخذ وضعها بين مجالات الفنون التشكيلية من حيث المبادئ والمعالم باستثناء الحجم وأساليب وتقنيات الصياغة والتشكيل، وذلك ما لمسته في حلى تراثنا المصرى على مر الحضارات المصرية.





جدير بالذكر، أن قطاع الفنون التشكيلية، نظم مهرجان الحلى فى دورته الرابعة، الذى يركز على التصميم وابتكار الحلى للفنانين المصريين، بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك،

وتم تكريم الأعمال المميزة بمنح شهادات تقديرية.