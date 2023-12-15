Saturday, 16 December 2023 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اكتشاف حمامات رومانية أثرية وحوض سباحة أسفل متحف سلبيت بـ كرواتيا

12/15/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) اكتشفت علماء الآثار أثناء تركيب مصعد وترميم الطابق الأرضي من متحف مدينة سبليت في كرواتيا، بالصدفة، حمامات روماني كبيرة أسفل استقبال المبنى.


وقال علماء الآثار، إن الحمامات في حالة جيدة وتتضمن حوض سباحة، أرضيات من الفسيفساء، ومدفأة أرضية قديمة، ومعصرة زيت وعنب، وفرن، وكان الاستحمام الجماعي شائعًا في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، وكانت الحمامات بمثابة مساحة للاسترخاء والتواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكره موقع ارت نت نيوز.


الحمامات الرومانية



صورة القصر المتحول لمتحف



صورة القصر


ويُعتقد أن حمامات سبليت كانت جزءًا من قصر دقلديانوس الذى تحول حاليا الى متحف،
وبنى القصر
في نهاية القرن الثالث لتقاعد الإمبراطور الروماني ويقول علماء الآثار، إن اكتشاف الحمامات الرومانية يدحض مفاهيم المؤرخين السابقة حول تخطيط المجمع القديم.

وتقع مدينة سبليت على ساحل البحر الأدرياتيكي، وقد تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد،
كمستعمرة يونانية، تتكون المناظر الطبيعية في سبليت من عدد لا يحصى من الأساليب المعمارية التي تمتد لمئات السنين، من الآثار الكلاسيكية إلى الهياكل القوطية في مدينة البندقية.








MENAFN15122023000132011024ID1107605034

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث