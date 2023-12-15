اكتشاف حمامات رومانية أثرية وحوض سباحة أسفل متحف سلبيت بـ كرواتيا

MENAFN - Youm7) اكتشفت علماء الآثار أثناء تركيب مصعد وترميم الطابق الأرضي من متحف مدينة سبليت في كرواتيا، بالصدفة، حمامات روماني كبيرة أسفل استقبال المبنى.



وقال علماء الآثار، إن الحمامات في حالة جيدة وتتضمن حوض سباحة، أرضيات من الفسيفساء، ومدفأة أرضية قديمة، ومعصرة زيت وعنب، وفرن، وكان الاستحمام الجماعي شائعًا في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، وكانت الحمامات بمثابة مساحة للاسترخاء والتواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكره موقع ارت نت نيوز.

الحمامات الرومانية





صورة القصر المتحول لمتحف





صورة القصر





ويُعتقد أن حمامات سبليت كانت جزءًا من قصر دقلديانوس الذى تحول حاليا الى متحف،

وبنى القصر

في نهاية القرن الثالث لتقاعد الإمبراطور الروماني ويقول علماء الآثار، إن اكتشاف الحمامات الرومانية يدحض مفاهيم المؤرخين السابقة حول تخطيط المجمع القديم.

وتقع مدينة سبليت على ساحل البحر الأدرياتيكي، وقد تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد،

كمستعمرة يونانية، تتكون المناظر الطبيعية في سبليت من عدد لا يحصى من الأساليب المعمارية التي تمتد لمئات السنين، من الآثار الكلاسيكية إلى الهياكل القوطية في مدينة البندقية.



