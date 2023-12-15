اكتشاف حمامات رومانية أثرية وحوض سباحة أسفل متحف سلبيت بـ كرواتيا

(MENAFN
- Youm7) اكتشفت علماء الآثار أثناء تركيب مصعد وترميم الطابق الأرضي من متحف مدينة سبليت في كرواتيا، بالصدفة، حمامات روماني كبيرة أسفل استقبال المبنى.
وقال علماء الآثار، إن الحمامات في حالة جيدة وتتضمن حوض سباحة، أرضيات من الفسيفساء، ومدفأة أرضية قديمة، ومعصرة زيت وعنب، وفرن، وكان الاستحمام الجماعي شائعًا في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، وكانت الحمامات بمثابة مساحة للاسترخاء والتواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكره موقع ارت نت نيوز.
الحمامات الرومانية
صورة القصر المتحول لمتحف
صورة القصر
ويُعتقد أن حمامات سبليت كانت جزءًا من قصر دقلديانوس الذى تحول حاليا الى متحف،
وبنى القصر
في نهاية القرن الثالث لتقاعد الإمبراطور الروماني ويقول علماء الآثار، إن اكتشاف الحمامات الرومانية يدحض مفاهيم المؤرخين السابقة حول تخطيط المجمع القديم.
وتقع مدينة سبليت على ساحل البحر الأدرياتيكي، وقد تأسست في القرن الثالث قبل الميلاد،
كمستعمرة يونانية، تتكون المناظر الطبيعية في سبليت من عدد لا يحصى من الأساليب المعمارية التي تمتد لمئات السنين، من الآثار الكلاسيكية إلى الهياكل القوطية في مدينة البندقية.
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