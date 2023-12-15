امنع التجسس.. علامات تشير إلى وجود شخص آخر معك داخل هاتفك

(MENAFN
- Youm7) شاركت إحدى الخبراء، علامات تشير إلى أن الهاكرز يتجسسون على هاتفك الذكي، وقالت لورا كانكالا، إن ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو الضوء الأخضر العشوائي على الشاشة قد يعني أن هناك من يراقبك، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية. نقطة على الشاشة
قالت كانكالا إنه إذا رأيت نقطة خضراء على شاشة أندرويد أو نقطة برتقالية على آيفون، فقد تكون علامة تحذير على تعرضك للاختراق، أو أن شخصًا ما قام بتثبيت تطبيق خادع على هاتفك.
وأضافت نقاط التحذير هذه تظهر عندما يكون ميكروفون الجهاز أو الكاميرا قيد الاستخدام، ويمكن أن تكون علامة تحذير على أن الهاتف يقوم بتشغيل برامج ضارة تهدف إلى التجسس على الأشخاص.
تنصح كانكالا بمراجعة تطبيقاتك وحذف التطبيقات غير المعروفة، أو تجربة إعادة ضبط إعدادات المصنع لهاتفك أو تشغيل تطبيق فحص الفيروسات.
يمكنك التحقق من تطبيقاتك التي تستخدم الكاميرا أو الميكروفون على أيفون من خلال الانتقال إلى مركز التحكم بالهاتف ومراجعة أيقونة النقاط في الأعلى، ومن المفترض أن يكشف هذا عن التطبيقات التي تستخدم الميكروفون أو الكاميرا أو الموقع.
يمكنك أيضًا الانتقال إلى الإعدادات وتشغيل تقرير خصوصية التطبيق لرؤية سجل قيد التشغيل يتضمن التطبيقات التي استخدمت "أذوناتك" الحساسة ومتى. سخونة هاتفك
وقالت كانكالا إن ارتفاع درجة حرارة الهاتف يمكن أن يكون علامة تحذيرية على تثبيت برامج ضارة.
وتابعت: "عندما يتم تمكين المشاركة المستمرة للموقع، فمن المحتمل أن تنفد بطارية هاتفك بسرعة غير مفهومة، ويمكنك أن تشعر بسخونة هاتفك". قد تجد تطبيقات غريبة المظهر لا يمكنك تذكر تثبيتها على هاتفك أو تطبيقات ربما قمت بتنزيلها عن طريق الخطأ خارج متجر التطبيقات الرسمي، على سبيل المثال، يرسل إليك شخص ما رسالة نصية تحثك على تنزيل تطبيق ما. كما أنه في بعض الأحيان تحاول هذه التطبيقات تمويه نفسها وتغيير اسم التطبيق إلى شيء يشبه إعدادات الهاتف أو أي شيء يجعلك تشعر أنها قد تكون مشروعة.
رسائل البريد الإلكتروني
إذا بدأت في تلقي رسائل بريد إلكتروني من البنك الذي تتعامل معه أو من تطبيقات الوسائط الاجتماعية تسألك عما إذا كنت تريد تغيير كلمة المرور الخاصة بك، فقد يكون ذلك علامة على سرقة بيانات الاعتماد الخاصة بك.
يمكن للمجرمين القيام بذلك عن طريق هجمات التصيد، حيث يتم إقناع الضحايا بزيارة موقع ويب مزيف. وكشفت كانكالا أنه في حالة قيام شخص ما لديه نوايا إجرامية بسرقة بيانات الاعتماد الخاصة بك، فمن المحتمل أن تلاحظ ذلك عندما يتم حظر الوصول إلى خدماتك بمجرد تغيير كلمة المرور الخاصة بك. اتصال من البنك
وحذرت كانكالا من أن المتسللين لا يحتاجون إلى تثبيت تطبيقات مراوغة لاستهدافك على هاتفك، وغالبًا ما يهاجمونك باستخدام المكالمات والرسائل النصية، حتى لو بدت الأرقام صحيحة بالنسبة للبنك الذي تتعامل معه، فمن الممكن أن يكون ذلك بمثابة عملية احتيال.
وقالت كانكالا: "إن إحدى أسهل الطرق لاستهداف الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف المحمولة بأنواع مختلفة من عمليات الاحتيال هي عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية"، مضيفة "من السهل جدًا انتحال أرقام هواتف مؤسسات مالية أو أطراف أخرى معروفة ومحاولة التلاعب بك للقيام بشيء يتعارض مع مصلحتك مثل إجراء معاملة نقدية فورية أو تقديم بيانات اعتمادك للخدمات عبر الإنترنت."
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