امنع التجسس.. علامات تشير إلى وجود شخص آخر معك داخل هاتفك

MENAFN - Youm7) شاركت إحدى الخبراء، علامات تشير إلى أن الهاكرز يتجسسون على هاتفك الذكي، وقالت لورا كانكالا، إن ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو الضوء الأخضر العشوائي على الشاشة قد يعني أن هناك من يراقبك، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية. نقطة على الشاشة

قالت كانكالا إنه إذا رأيت نقطة خضراء على شاشة أندرويد أو نقطة برتقالية على آيفون، فقد تكون علامة تحذير على تعرضك للاختراق، أو أن شخصًا ما قام بتثبيت تطبيق خادع على هاتفك.

وأضافت نقاط التحذير هذه تظهر عندما يكون ميكروفون الجهاز أو الكاميرا قيد الاستخدام، ويمكن أن تكون علامة تحذير على أن الهاتف يقوم بتشغيل برامج ضارة تهدف إلى التجسس على الأشخاص.تنصح كانكالا بمراجعة تطبيقاتك وحذف التطبيقات غير المعروفة، أو تجربة إعادة ضبط إعدادات المصنع لهاتفك أو تشغيل تطبيق فحص الفيروسات.يمكنك التحقق من تطبيقاتك التي تستخدم الكاميرا أو الميكروفون على أيفون من خلال الانتقال إلى مركز التحكم بالهاتف ومراجعة أيقونة النقاط في الأعلى، ومن المفترض أن يكشف هذا عن التطبيقات التي تستخدم الميكروفون أو الكاميرا أو الموقع.يمكنك أيضًا الانتقال إلى الإعدادات وتشغيل تقرير خصوصية التطبيق لرؤية سجل قيد التشغيل يتضمن التطبيقات التي استخدمت "أذوناتك" الحساسة ومتى. سخونة هاتفك

وقالت كانكالا إن ارتفاع درجة حرارة الهاتف يمكن أن يكون علامة تحذيرية على تثبيت برامج ضارة.

وتابعت: "عندما يتم تمكين المشاركة المستمرة للموقع، فمن المحتمل أن تنفد بطارية هاتفك بسرعة غير مفهومة، ويمكنك أن تشعر بسخونة هاتفك". قد تجد تطبيقات غريبة المظهر لا يمكنك تذكر تثبيتها على هاتفك أو تطبيقات ربما قمت بتنزيلها عن طريق الخطأ خارج متجر التطبيقات الرسمي، على سبيل المثال، يرسل إليك شخص ما رسالة نصية تحثك على تنزيل تطبيق ما. كما أنه في بعض الأحيان تحاول هذه التطبيقات تمويه نفسها وتغيير اسم التطبيق إلى شيء يشبه إعدادات الهاتف أو أي شيء يجعلك تشعر أنها قد تكون مشروعة.رسائل البريد الإلكتروني

إذا بدأت في تلقي رسائل بريد إلكتروني من البنك الذي تتعامل معه أو من تطبيقات الوسائط الاجتماعية تسألك عما إذا كنت تريد تغيير كلمة المرور الخاصة بك، فقد يكون ذلك علامة على سرقة بيانات الاعتماد الخاصة بك.

يمكن للمجرمين القيام بذلك عن طريق هجمات التصيد، حيث يتم إقناع الضحايا بزيارة موقع ويب مزيف. وكشفت كانكالا أنه في حالة قيام شخص ما لديه نوايا إجرامية بسرقة بيانات الاعتماد الخاصة بك، فمن المحتمل أن تلاحظ ذلك عندما يتم حظر الوصول إلى خدماتك بمجرد تغيير كلمة المرور الخاصة بك. اتصال من البنك

وحذرت كانكالا من أن المتسللين لا يحتاجون إلى تثبيت تطبيقات مراوغة لاستهدافك على هاتفك، وغالبًا ما يهاجمونك باستخدام المكالمات والرسائل النصية، حتى لو بدت الأرقام صحيحة بالنسبة للبنك الذي تتعامل معه، فمن الممكن أن يكون ذلك بمثابة عملية احتيال.

وقالت كانكالا: "إن إحدى أسهل الطرق لاستهداف الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف المحمولة بأنواع مختلفة من عمليات الاحتيال هي عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية"، مضيفة "من السهل جدًا انتحال أرقام هواتف مؤسسات مالية أو أطراف أخرى معروفة ومحاولة التلاعب بك للقيام بشيء يتعارض مع مصلحتك مثل إجراء معاملة نقدية فورية أو تقديم بيانات اعتمادك للخدمات عبر الإنترنت."