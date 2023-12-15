تسلا تستدعى 2 مليون سيارة فى الولايات المتحدة.. لهذا السبب

MENAFN - Youm7) كشف تقرير حديث عن أن شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التابعة لإيلون موسك، استدعت أكثر من مليوني سيارة في الولايات المتحدة، حيث تم تجهيز طرازات السيارات الكهربائية هذه بنظام مساعدة السائق المتقدم Autopilot الخاص بالشركة.

وحذرت هيئة تنظيم السلامة الأمريكية من أن نظام تسلا مفتوح أمام "سوء الاستخدام المتوقع"، وفي هذا الاستدعاء، ستقوم شركة المركبات الكهربائية بتثبيت ضمانات جديدة للنظام.

لماذا تحتاج تسلا إلى تثبيت هذه الضمانات؟

منذ أكثر من عامين، كانت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) تراقب شركة صناعة السيارات الكهربائية بقيادة الملياردير إيلون ماسك، أرادت الهيئة التنظيمية الأمريكية التأكد من أن سيارات تسلا تدفع السائقين إلى الانتباه أثناء استخدام نظام مساعدة القيادة الخاص بالشركة.

وفي طلب الاستدعاء، قالت تسلا إن ضوابط نظام برنامج Autopilot "قد لا تكون كافية لمنع إساءة استخدام السائق" وقد تزيد من خطر وقوع حادث، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، قالت آن كارلسون، القائم بأعمال مدير NHTSA، للنشرة إنه "من المهم حقًا أن تأخذ أنظمة مراقبة السائق في الاعتبار أن البشر يفرطون في الثقة في التكنولوجيا".

ترقية نظام مساعدة السائق الآلي في Tesla

تم تصميم نظام الطيار الآلي في Tesla لتمكين السيارات من التوجيه والتسريع والفرملة تلقائيًا داخل حارتها. وفي الوقت نفسه، سيكون نظام الطيار الآلي المحسن قادرًا على مساعدة السائقين في تغيير المسارات على الطرق السريعة ولكنه لن يقوم بذلك بمفردهم.

أحد مكونات نظام الطيار الآلي هو Autosteer، حيث يساعد هذا في الحفاظ على السرعة المحددة أو مسافة التتبع ويعمل أيضًا على إبقاء المركبات في حارات القيادة الخاصة بها.

ورفضت تسلا تحليل NHTSA لكنها قالت إنها ستنشر تحديثًا للبرنامج عبر الهواء، وسيتضمن هذا التحديث "عناصر تحكم وتنبيهات إضافية لتلك الموجودة بالفعل في المركبات المتضررة لتشجيع السائق بشكل أكبر على الالتزام بمسؤولية القيادة المستمرة عند تشغيل Autosteer."

ومع ذلك، لم تؤكد الشركة ما إذا كانت ستستدعي المركبات خارج الولايات المتحدة لإضافة ضمانات الطيار الآلي، وفي أغسطس 2021، فتحت NHTSA تحقيقًا في الطيار الآلي لشركة Tesla، حددت الهيئة التنظيمية أكثر من عشرة حوادث اصطدمت فيها سيارات تسلا بمركبات الطوارئ الثابتة.

وقالت NHTSA إن شركة Tesla أصدرت الاستدعاء بسبب تحقيقها. ووجدت الوكالة أن "تصميم تسلا الفريد لنظام الطيار الآلي الخاص بها يمكن أن يوفر مشاركة غير كافية للسائق وضوابط الاستخدام التي يمكن أن تؤدي إلى سوء استخدام متوقع للنظام".