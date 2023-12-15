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علماء جوجل يبتكرون نموذجًا للذكاء الاصطناعى يمكنه حل المسائل الرياضية المستحيلة

12/15/2023 2:29:31 PM
(MENAFN- Youm7) كشف باحثو Google DeepMind عن أداة FunSearch وهو نموذج للذكاء الاصطناعي (AI) قادر على حل المشكلات الرياضية المعقدة التي كانت تعتبر في السابق غير قابلة للحل.



ويمثل هذا الانجاز المرة الأولى التي يتم فيها استخدام نموذج لغة كبير (LLM) للكشف عن حل للغز علمي طويل الأمد، وتقديم معلومات جديدة قيمة وقابلة للتحقق لم تكن معروفة من قبل، وفقًا لورقة بحثية نُشرت في مجلة Nature.



ويواصل FunSearch سلسلة من إنجازات DeepMind في الرياضيات الأساسية وعلوم الكمبيوتر باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعد تسريع AlphaTensor للحسابات وتحسين AlphaDev للخوارزميات الرئيسية، وفقا لتقرير indiatoday.



وعلى عكس سابقاتها، يتبع FunSearch نهجا فريدا من خلال الجمع بين نموذج لغة كبير يسمى Codey مع أنظمة أخرى ترفض الإجابات غير الصحيحة وتدمج الإجابات الصحيحة مرة أخرى في العملية، واستخدم فريق البحث، بقيادة بوشميت كوهلي، نائب رئيس الأبحاث في Google DeepMind، منهجية التجربة والخطأ، مما سمح لـ FunSearch باقتراح حلول برمجية لمشكلة تم تحديدها في البداية في Python.



وتتضمن عملية FunSearch أن يقوم Codey باقتراح تعليمات برمجية لإكمال البرنامج، مع قيام خوارزمية ثانية بفحص الاقتراحات وتسجيلها ، ويتم إرسال أفضل الأفكار، حتى لو لم تكن صحيحة في البداية، إلى Codey، مما يؤدي إلى إنشاء حلقة تحسين مستمرة، وبعد ملايين الاقتراحات والعديد من التكرارات، نجحت FunSearch في إنشاء تعليمات برمجية توفر حلاً صحيحًا وغير معروف سابقًا لمشكلة مجموعة الحد الأقصى، وهي مشكلة معقدة في الرياضيات البحتة.



وتتضمن مشكلة مجموعة الحد الأقصى تحديد أكبر حجم لمجموعة محددة في نظرية الرسم البياني، وقد ظل حلها بعيد المنال عن علماء الرياضيات لسنوات، وتعد قدرة FunSearch على إنتاج تعليمات برمجية مفهومة وقابلة للتفسير من قبل الإنسان تميزها عن غيرها، مما يوفر نموذجًا واعدًا للاستفادة من قوة نماذج اللغات الكبيرة في مجالات مختلفة لحل المشكلات.



تم إثبات تعدد استخدامات FunSearch بشكل أكبر من خلال تطبيقه على مشكلة تعبئة الصناديق، وهي مهمة صعبة في الرياضيات مع تطبيقات في علوم الكمبيوتر، ولم تجد FunSearch حلاً فحسب، بل تفوقت أيضًا على الأساليب التي ابتكرها الإنسان، حيث عرضت إمكاناتها عبر سيناريوهات متنوعة لحل المشكلات.



في حين يعترف علماء الرياضيات بالحاجة إلى دمج نماذج اللغة الكبيرة في سير العمل البحثي بحذر، فإن نجاح FunSearch يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي لحل المشكلات المعقدة بكفاءة.
















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