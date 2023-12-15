Saturday, 16 December 2023 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روبوت يعمل بمخزن يفهم لغة الإنسان وينفذ الأوامر باستخدام الذكاء الاصطناعي

12/15/2023 2:29:30 PM
(MENAFN- Youm7) شاركت شركة Agility Robotics بمقطع فيديو تجريبيًا لأحد روبوتاتها الرقمية التي تمت ترقيتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، يعمل روبوت المستودع ذو القدمين بتثاقل لإكمال مهمة محيرة بعض الشيء دون التحكم البشري المباشر أو التوجيه التفصيلي.



في المقطع، يقوم بتفسير وتنفيذ الأمر ببطء ولكن بنجاح، "خذ الصندوق الذي يحمل لون سيف دارث فيدر الضوئي، وحركه إلى أطول برج في الصف الأمامي، وفقا لتقرير engadget



وتقدم الشركة
العرض التوضيحي باعتباره لمحة عن مدى قدرة النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) على تعزيز آلاتها البشرية ، ويشير إلى أنه مناسب طبيعي ويصف Digit بأنه "تجسيد مادي للذكاء الاصطناعي.



وأوضح براس فيلاجابودي، نائب رئيس قسم الابتكار وكبير المهندسين المعماريين في شركة Agility Robotics، في المقطع: "لقد أنشأنا مساحة تجريبية تحتوي على سلسلة من الأبراج المرقمة ذات ارتفاعات متعددة، بالإضافة إلى ثلاثة صناديق ذات خصائص تعريفية متعددة ، وتم تزويد Digit بمعلومات حول هذه البيئة، ولكن لم يتم إعطاؤه أي معلومات محددة حول مهامها، ولكن اعطاءه مجرد
أوامر اللغة الطبيعية متفاوتة التعقيد لمعرفة ما إذا كان يمكنها تنفيذها.



وتقول شركة Agility Robotics، التي تروج لشركة Digit على أنها تجنيب العمال البشريين القيام بالأنشطة البدنية الأكثر إرهاقًا، إنها أنشأت العرض التوضيحي "لإظهار كيف يمكن أن تجعل الروبوتات لدينا أكثر تنوعًا وأسرع في النشر".



وتقوم الشركة ببناء مصنع في ولاية أوريغون لإنتاج 10000 روبوت بشري سنويًا ، كما وقعت أيضًا صفقة مع أمازون لمتاجر التجزئة لاختبار Digit في منشأة بمنطقة سياتل، وبغض النظر عن المخاوف التي يغذيها الخيال، فإن الروبوتات أكثر عرضة لإيذاء البشر من خلال سرقة وظائفهم في المستودعات بدلاً من تغيير شكلها أو قتل الأبرياء أو إعادة تمثيل كوابيس هوليوود البائسة الأخرى.
















MENAFN15122023000132011024ID1107605029

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث