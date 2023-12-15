روبوت يعمل بمخزن يفهم لغة الإنسان وينفذ الأوامر باستخدام الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Youm7) شاركت شركة Agility Robotics بمقطع فيديو تجريبيًا لأحد روبوتاتها الرقمية التي تمت ترقيتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، يعمل روبوت المستودع ذو القدمين بتثاقل لإكمال مهمة محيرة بعض الشيء دون التحكم البشري المباشر أو التوجيه التفصيلي.
في المقطع، يقوم بتفسير وتنفيذ الأمر ببطء ولكن بنجاح، "خذ الصندوق الذي يحمل لون سيف دارث فيدر الضوئي، وحركه إلى أطول برج في الصف الأمامي، وفقا لتقرير engadget
وتقدم الشركة
العرض التوضيحي باعتباره لمحة عن مدى قدرة النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) على تعزيز آلاتها البشرية ، ويشير إلى أنه مناسب طبيعي ويصف Digit بأنه "تجسيد مادي للذكاء الاصطناعي.
وأوضح براس فيلاجابودي، نائب رئيس قسم الابتكار وكبير المهندسين المعماريين في شركة Agility Robotics، في المقطع: "لقد أنشأنا مساحة تجريبية تحتوي على سلسلة من الأبراج المرقمة ذات ارتفاعات متعددة، بالإضافة إلى ثلاثة صناديق ذات خصائص تعريفية متعددة ، وتم تزويد Digit بمعلومات حول هذه البيئة، ولكن لم يتم إعطاؤه أي معلومات محددة حول مهامها، ولكن اعطاءه مجرد
أوامر اللغة الطبيعية متفاوتة التعقيد لمعرفة ما إذا كان يمكنها تنفيذها.
وتقول شركة Agility Robotics، التي تروج لشركة Digit على أنها تجنيب العمال البشريين القيام بالأنشطة البدنية الأكثر إرهاقًا، إنها أنشأت العرض التوضيحي "لإظهار كيف يمكن أن تجعل الروبوتات لدينا أكثر تنوعًا وأسرع في النشر".
وتقوم الشركة ببناء مصنع في ولاية أوريغون لإنتاج 10000 روبوت بشري سنويًا ، كما وقعت أيضًا صفقة مع أمازون لمتاجر التجزئة لاختبار Digit في منشأة بمنطقة سياتل، وبغض النظر عن المخاوف التي يغذيها الخيال، فإن الروبوتات أكثر عرضة لإيذاء البشر من خلال سرقة وظائفهم في المستودعات بدلاً من تغيير شكلها أو قتل الأبرياء أو إعادة تمثيل كوابيس هوليوود البائسة الأخرى.
MENAFN15122023000132011024ID1107605029
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.