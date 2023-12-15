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الهريس يتصدر الأطباق في اليونسكو

12/15/2023 2:28:44 PM
(MENAFN- Al Watan) نجحت المملكة والإمارات وعُمان في إيصال طبق الهريس ليكون ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي المدرج لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وذلك بعد أن اعتمدته اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي في دورتها الـ18، التي عقدت في منتجع كريستا موانا بكاسان في جمهورية بوتسوانا من 4 حتى 9 ديسمبر 2023.
وجاء إدراج طبق الهريس ((الدراية والمهارات والممارسات))، وكذلك الفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بحرفة النقش على المعادن ((الذهب والفضة والنحاس))، ليرفع عدد العناصر السعودية في القائمة إلى 13 عنصرا.
والهريس أو الهريسة، كما يسمى في مكة المكرمة مثلا، طبق يتكون من القمح المغلي المهروس أو المطحون المخلوط باللحم، ويكون قوامه متماسكا وغليظا، وهو ينتشر في الخليج العربي، ويُحضر غالبا في شهر رمضان والأعياد والمناسبات السعيدة، ويعد من الوجبات الدسمة التي تُشعرك بالشبع، لغناها بالألياف والبروتينات.
ويلاقي طبق الهريس الشعبي السعودي إقبالا كبيرا، لمكوناته الغذائية المختلفة، ويختلف إعداده بين منطقة وأخرى في المملكة. كما تختلف مكوناته وطريقة طهيه.
هريس في المدينة المنورة
مع تأكيد اختلاف الهريس من منطقة إلى أخرى، تقول الشيف من الأسر المنتجة فايقة الحربي: ((طبق الهريس من الأطباق المحبوبة لدى أهل الحجاز. وفي منطقة المدينة المنورة نحافظ على هذا الطبق الشعبي، ونعده في أوقات الشتاء، لما يتميز به من عناصر غذائية غنية مثل الفيتامينات والبروتين والمعادن)).
وعن طريقة أهل المدينة المنورة في إعداد الهريس، توضح: ((يُغسل حب القمح أو حب الهريس كما يعرف عدة مرات، ثم ينقع بالماء 6 ساعات، حتى نضمن أن حب الهريس أصبح متفتحا، وبعد ذلك يوضع في قدر طبخ عميق حب الهريس واللحم، ويغمر بالماء، ويبقى على نار قوية ساعة تقريبا حتى ينضج اللحم، ثم تخفف النار ويغطي القدر، ونترك الهريس يطهى على النار عدة ساعات إلى أن تتفتح حبات حب الهريس، وتخرج كل النشويات الموجودة في القمح، وينضج اللحم ويتحول إلى قطع صغيرة أو ألياف متفرقة. وباستعمال ملعقة خشبية كبيرة، نقلب الهريس مع اللحم، حتى يختلط مع اللحم، مع محاولة هرس حبات الهريس جيدا، كي تختلط المواد، ويصبح حب الهريس واللحم خليطا ناعما ومتجانسا)).
وتضيف فايقة: ((يمكن استخدام وعاء خلاط مع مضرب في تقليب الهريس واللحم، وبعد التأكد من نضوجهما يُقدمان في طبق عميق، ونضع وسط الهريس السمن البري المذاب)).
هريس أهل مكة المكرمة
أما في مكة المكرمة، فإن إعداد الهريس يبدو مختلفا قليلا، حيث أكد الشيف عبدالقادر رحيم أن ((طبق الهريس لدى أهل مكة المكرمة يؤكل إما مالحا أو حلوا، ويأكل بالشريك أو أي نوع من أنواع الخبز، ويضاف إليه السمن البري أو السكر، لكنه لا يختلف في صناعته عن المدينة المنورة إلا في تزيين الطبق بعد النضوج، حيث يقدم مع السمن البري أو العسل، وتضاف إليه القرفة عند تقديمه، لإعطائه نكهة لذيذة)).
وبيّن: ((نحتاج إلى كمية متساوية من حب القمح واللحم، وبعد أن نغسل القمح، وننقعه في الماء نصف الساعة، نغسل اللجم الذي يفضل أن يكون من سلسلة ظهر الخروف، وينقع في الماء للتخلص من الشوائب، وهذا يساعد في إعطائنا هريسا بلون أبيض فاتح. كما لا بد من التخلص من جميع الشحوم الموجودة باللحم)).
وتابع الشيف عبدالقادر: ((توضع المكونات في القدر، ونضع عليها ماء مغليا، وننتشل ((الريم)) أو الزبد الذي يطفو عند طهو اللحم ونزيله، ثم نضيف البهارات التي تشتمل عادة على القرفة والهيل والقرنفل، وننتظر حتى ينضج اللحم والهريس، ويتم إخراج اللحم، وفصله عن العظم، وإعادته من جديد مع حب الهريس. ولأن طبخه يستغرق 6 ساعات، تتم زيادة كمية المياه حتى ينضج، ويُغطى القدر حتى يكتم البخار، ويساعد في نضوج الهريس، ويتم هرس اللحم وحب القمح بملعقة خشب مع إضافة الملح، ويضاف السكر والسمن البري عند التقديم)).
الهريس في الشرقية
أكدت فاطمة عبدالقادر، من الأسر المنتجة في المنطقة الشرقية، أن طبق الهريس يعد من الأطباق الشعبية في المنطقة، حيث يحرص أهلها على تناوله في المناسبات، وتحديدا في عيدي الفطر والأضحى.
وقالت: ((يتميز طبق الهريس الشرقاوي عن غيره من المناطق، وذلك يعود إلى حب الهريس المستخدم)).
وعن طريقة إعداده في المنطقة الشرقية، أوضحت: ((الهريس هو الطبق المفضل والحاضر على سفرة أهل الشرقية دائما، ويتكون من حبوب الهريس واللحم المطهو على نار هادئة لمدة قد تصل إلى 6 ساعات)).
وتابعت: ((ينقع الهريس فى الماء ساعتين، ثم يغسل، ونضع قدر الهريس على النار، ونضع به الماء والهيل واللحم، ويترك حتى يغلي، مع مراعاة إزالة الزبد الذي يطفو فوق اللحم كلما ظهر. وبعد أن يغلى اللحم، نضع حبات الهريس، ثم يغلق القدر، ويلف الغطاء بورق الألومنيوم، ونضع ثقلا فوقه، ويترك على نار هادئة 3 ساعات حتى تمام النضج، مع مراعاة تقليبه من وقت إلى آخر، ويرفع الثقل والغطاء وورق الألومنيوم، ثم يزال عظم اللحم إن كانت اللحمة المستخدمة بالعظم، ثم يرفع القدر، ونحتفظ بالقليل من مرق اللحم. وباستخدام ((المسواط))، نضرب الهريس حتى تتداخل المكونات تماما، ثم نعيد الغطاء وورق الألومنيوم والثقل مرة أخرى، ويترك الهريس على النار الهادئة ما بين 3 - 4 ساعات أخرى، مع مراعاة تقليبه كل ساعة حتى لا يحترق، ويمكن أن يضاف إليه المرق إن احتاج. وبعد أن يُطهى، يرفع الثقل والغطاء، ويوضع الهريس في طبق التقديم، ويزين بالسمن، وأحيانا بقليل من القرفة البودرة أو اللومي المطحون، وهو الليمون الناشف)).
الهريس الإماراتي
يختلف الهريس الإماراتي في المكونات عن الهريس السعودي، حيث يضاف إليه البصل وزيت الزيتون والكمون، ويزيّن بالليمون الأسود والبصل المحمر.
ويحضّر الهريس الإماراتي بوضع البصل المقطع تقطيعا خشنا في قدر مع نصف فنجان من زيت الزيتون، ويقلب حتى يتحمّر البصل، ثم يوضع اللحم الأحمر المقطّع، ويقلب مع البصل وزيت الزيتون جيداً، ثمّ يرش عليه الكمون مع التقليب والتحريك، ثم يوضع القمح المجروش (الهريس) المنقوع ساعتين مسبقا على الأقل، ومصفى من الماء، ويحرك ونضيف 4 لترات من الماء الذي يفضل أن يكون ساخنا.
ولا بد أن تكون كمية الماء كبيرة، لأن طبخه يستغرق 4 ساعات. كما يمكن إضافة الماء في حال كان الخليط جافا خلال عملية الطبخ.
يترك الخليط حتى يغلي، ثم يغطى بالقصدير، ويوضع غطاء القدر فوق القصدير، ثمّ يتم التأكد من إغلاق القدر بإحكام، ويترك الخليط 4 ساعات على نار هادئة بشرط عدم فتح الغطاء عن القدر خلال الساعتين ونصف الساعة الأولى من فترة الطبخ.
ويرفع غطاء القدر بعد مرور ساعتين ونصف الساعة من وقت الطبخ، ويضاف الملح حسب الرغبة، ويهرس الخليط بواسطة مضرب الكيك، ثمّ يخرج اللحم قبل الهرس لمحبي اللحم دون الهرس، ثم نضاف اللحم إلى القدر بعد هرس المكونات الأخرى.
ويوضع الغطاء على القدر مرة أخرى بعد عملية الهرس، ثمّ يترك ليطبخ لما يقارب الساعة ونصف الساعة. وبعد انتهاء الـ4 ساعات، يوضع الهريس في طبق التقديم، ويزين بالليمون الأسود المطحون، بالإضافة إلى السمن العربي وشرائح البصل المحمرة.
الهريس العماني
يختلف الهريس العماني عن غيره، حيث يتم إعداده باللحم أو الدجاج.
ولتحضير صلصة الهريس، تشوّح البندورة داخل مقلاة مع إضافة القليل من الزيت النباتي، وتهرس بشكل جيد، ويضاف على البندورة الثوم المطحون مع التقليب المستمر، ويُغلى ماء على درجة حرارة عالية، ويضاف على الخليط. كما يضاف السكر والملح والحمص، وتترك الصلصة على النار 10 دقائق، وهكذا تصبح جاهزة للتقديم.
ويغلى اللحم بشكلٍ جيد في الماء على درجة حرارة متوسطة، ويضاف إليه الزنجبيل المطحون والثوم. وبعد مرور بعض الوقت، تسكب حبوب الهريس، ويستمر التحريك بحركة دائرية منتظمة، وتضاف حبوب الهيل على الخليط، ويترك 3 دقائق، ويتم هرس الخليط بشكلٍ جيد، حتى تتداخل اللحمة بالهريس، ويتشكل مزيج متماسك، يتم تقديمه مع صلصة الهريس.
ويمكن أن يعد الهريس بالدجاج والشوفان العماني، حيث يوضع الماء في وعاء عميق، ويغلى إلى درجة حرارة عالية، ثم يضاف إليه الدجاج وورق الغار والهيل والقرفة والثوم والشوفان، وتقلّب كل المكونات بشكلٍ جيد، ويغطي الوعاء، ويترك على درجة حرارة منخفضة ساعة على الأقل، حتى يستوي الدجاج بشكلٍ كامل، ويذوب الشوفان، وتستخدم ملعقة خشبية عريضة في تحريك الدجاج نصف ساعة، حتى تندمج كل المكونات مع بعضها بعضا، ويصبح الخليط مهروسا وناعما، ويضاف إليه الملح والفلفل الأسود، ويترك لبعض الوقت ثم يرفع عن النار، ويسكب في طبق التقديم، وتوضع على وجهه السمنة.
قيمة غذائية
أوضح استشاري التغذية أحمد فادي: ((حب الهريس هو نوع من حبوب القمح، وهو مصدر غني بعدد من العناصر الغذائية المهمة، ويتميز بحبيباته الصغيرة وقوامه الجيد، ما يجعله مكونا رئيسا بين الأطعمة)).
وأضاف: ((تحتوي حبوب الهريس على عدد من المغذيات الحيوية مثل البروتينات والألياف والفيتامينات والمعادن، وهي مصدر للبروتينات، وتعد عنصرا غذائيا أساسيا، إذ تلعب دورا حاسما في بنية الجسم ووظائفه. كما تحتوي على البروتينات التي تساعد في بناء العضلات والأنسجة، وتعزيز الشعور بالشبع، وصحة الشعر والجلد، وتساعد في تحسين وظائف الجهاز الهضمي، لأنها تحتوي على الألياف التي تحسن عملية الهضم والحركة المنتظمة للأمعاء)).

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