إسرائيل تعلن انتشال جثث محتجزين في غزة ومحكمة هولندية ترفض منع تصدير أجزاء مقاتلات إف-35 لها

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة انتشال جثث ثلاثة إسرائيليين، وهما مدني وجنديان كانت حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة منذ هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وذكر الجيش أن مسؤولين طبيين وحاخامات عسكريين وخبراء في الطب الشرعي تعرفوا على هويات إيليا توليدانو (28 عاما) والجنديين نيك بيزر ورون شيرمان (19 عاما). ولم توضح ملابسات مقتلهم أو المكان الذي تم انتشال الجثث منه في غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أفراد حماس اقتادوا توليدانو من مهرجان موسيقي في الهواء الطلق تعرض للهجوم.

إلى ذلك، رفضت محكمة هولندية الجمعة مطالب من جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بمنع حكومة البلاد من تصدير أجزاء من مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، إذ قالت تلك الجماعات إنها تسهم في التمكين من ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة المحاصر.

وقال قضاة بمحكمة جزئية في لاهاي، إنه يتعين منح الحكومة الهولندية درجة كبيرة من الحرية عندما يتعلق الأمر بتقدير الأمور السياسية المتعلقة عند اتخاذ قرار بشأن صادرات الأسلحة.

وأقر القضاة باحتمال استخدام طائرات إف-35 في حملة القصف على غزة والانتهاكات المحتملة لقوانين الحرب.

لكنهم قالوا إنهم لا يستطيعون البت إلا فيما إذا كانت الحكومة قد أجرت تقييما مناسبا فيما يتعلق بالسماح بمواصلة الصادرات، وقالوا «ليس هناك مجال لتدخل من قاضي الأمور المستعجلة».

وقالت الجماعات الحقوقية، ومن بينها فرع منظمة أوكسفام في هولندا، إن إسرائيل تستخدم الطائرات في هجمات على غزة تؤدي إلى مقتل مدنيين في عمليات قصف واسعة النطاق قد تصل لجرائم حرب.

وقالوا إن الحيلولة دون حدوث ذلك أمر أكثر أهمية من وفاء هولندا بالتزاماتها التجارية أو السياسية تجاه الدول الحليفة.