هجوم على سفينة حاويات في البحر الأحمر وسوليفان الحوثيون يهددون حرية الملاحة

MENAFN - Al-Anbaa) قالت شركة أمن الملاحة البحرية البريطانية أمبري الجمعة إن سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا تعرضت لأضرار من «هجوم من الجو» لدى إبحارها عبر مضيق باب المندب، إذ أسفر الهجوم عن حريق على سطح السفينة وسقوط حاوية من عليه.

وذكرت أمبري أن السفينة مملوكة لشركة هاباج لويد وكانت تبحر جنوبا عبر مضيق باب المندب جنوب البحر الأحمر عندما تعرضت للهجوم بمقذوف على بعد 50 ميلا بحريا شمالي ميناء المخا اليمني.

وفي تقرير منفصل الجمعة قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن زورق صغير على متنه عشرة أفراد قالوا إنهم من السلطات اليمنية وأمروا سفينة بتغيير مسارها صوب اليمن في محيط باب المندب على بعد 50 ميلا بحريا شمالي المخا.

وفي تقرير آخر قالت الهيئة أيضا إنها تلقت بلاغا عن تعرض سفينة لضربة بمقذوف غير معروف غربي ميناء الحديدة اليمني مما أسفر عن اندلاع النيران على متن السفينة دون وقوع إصابات.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان الجمعة إن المتمردين الحوثيين في اليمن يشكلون «تهديدا ملموسا لحرية الملاحة»، بعدما أعلنت الجماعة المدعومة من إيران مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات.

وقال سوليفان لصحافيين خلال زيارة قصيرة لإسرائيل إن «الولايات المتحدة تعمل مع المجتمع الدولي ومع شركاء من المنطقة ومن جميع أنحاء العالم للتعامل مع هذا التهديد»، مضيفا «الحوثيون يضغطون على الزناد (..) لكن إيران تسلمهم السلاح».