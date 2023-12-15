مقتل شرطيين في هجوم جنوب شرق إيران

MENAFN - Al-Anbaa) قتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم يعتبر من الأكثر حصدا للأرواح، على مركز للشرطة في محافظة سيستان-بلوشستان جنوب شرق إيران تبناه تنظيم مسلح ينشط في هذه المنطقة الحدودية مع باكستان وأفغانستان.

واستهدف المهاجمون قرابة منتصف ليل الخميس مقر الشرطة في مدينة راسك بهذه المحافظة التي تشهد اضطرابات.

وأوضح نائب المحافظ علي رضا مرحماتي للتلفزيون الرسمي انه «خلال الهجوم الإرهابي على مقر الشرطة في مدينة راسك، قتل 11 شرطيا وأصيب آخرون بجروح».

وأضاف المسؤول الذي أوردت تصريحه وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) «دافع العناصر الذين كانوا في المقر العام ببسالة. وقد أوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين».

وأعلن مهدي شمس آبادي المدعي العام في زاهدان مركز المحافظة أن سبعة عناصر من الشرطة أصيبوا، بعضهم «في وضع حرج».

وحضر قائد شرطة سيستان بلوشستان إلى راسك الجمعة حيث قال ان «الوضع تحت السيطرة»، بحسب وكالة إرنا.

وعرضت وكالة إيسنا للأنباء صورا مروحية تطارد مهاجمين فوق جبال عند الحدود بين إيران وباكستان.

وقال نائب وزير الداخلية مجيد مير أحمدي في تصريحات تلفزيونية إن قوات الأمن «اعتقلت أحد الإرهابيين». وأضاف أن المهاجمين لم يتمكنوا من الفرار إلى الجانب الآخر من الحدود إذ كانت قوات الأمن قد فرضت طوقا على المنطقة.