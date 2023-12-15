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إسرائيل تكثف قصفها وغاراتها على غزة ورفح وإصابة صحافيي الجزيرة وائل الدحدوح وسامر أبو دقة

12/15/2023 2:26:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة المحاصر، محذرة من أن الحرب مع حركة حماس ستستمر أشهرا عدة في وقت يحضها حليفها الأميركي إلى تخفيض حدة ضرباتها بغية حماية المدنيين.
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان الجمعة في تل أبيب إنه ليس من «الصواب» أن تحتل إسرائيل غزة على المدى الطويل مع تزايد التكهنات حول مستقبله في أعقاب الحرب التي اندلعت قبل أكثر من شهرين.
وتصاعدت سحب الدخان الجمعة شمال القطاع وخان يونس كبرى مدن الجنوب، حيث وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها البرية.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس فجر الجمعة سقوط «عشرات القتلى والجرحى» في ضربات جوية وقصف، كما تعرضت مدينة رفح القريبة من الحدود مع مصر لضربات كذلك.
وقال بكر أبو حجاج لوكالة فرانس برس «كنا آمنين في بيوتنا فجأة صار قصف ببراميل متفجرة. وقعت لدينا إصابات ودمار هائل».
وأضاف «نعاني منذ 70 يوما من الحرب والدمار».
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني «أينما توجهنا نجد أشخاصا يائسين جياعا ومذعورين». خلال الليل بقيت الاتصالات مقطوعة في غزة مجددا على ما أفادت شركة «بالتل» الفلسطينية المشغلة، ما شدد من عزلة القطاع الخاضع أساسا لحصار إسرائيلي مطبق منذ التاسع من اكتوبر.
وقال دانيال هاغاري الناطق باسم الجيش الإسرائيلي «ستشهد الأيام المقبلة المزيد من المعارك الصعبة»، مشيرا إلى استخدام «أساليب قتال جديدة» مثل زرع عبوات ناسفة في أماكن يتردد عليها مقاتلون من حماس واختيار «الوقت المناسب» لتفجيرها.
وأعلن الجيش الجمعة انه استعاد جثث ثلاث رهائن في قطاع غزة هم الجنديان نيك بيزير ورون شيرمان البالغان التاسعة عشرة والمدني الفرنسي الإسرائيلي إيليا توليدانو.
وتزداد الضغوط على إسرائيل لاسيما من حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة.
وأكد ساليفان من تل أبيب الجمعة لصحافيين «لا نعتبر أنه من المنطقي، أو من الصواب بالنسبة لإسرائيل، أن تحتل غزة، أو تعيد احتلال غزة على المدى الطويل».
في قطاع غزة بات المدنيون يحتشدون في مناطق تتقلص مساحتها يوما بعد يوم محاولين الافلات من الضربات وسط ظروف إنسانية بائسة.
في أقصى جنوب القطاع عند الحدود مع مصر استحالت مدينة رفح مخيما ضخما يضم مئات الخيم التي نصبت بالاستعانة بأوتدة وشوادر بلاستيكية وشراشف التي يحتمي تحتها النازحون من المطر فيما الشتاء والبرد على الأبواب.
إلا ان الضربات باتت تطول هذه المدينة يوميا. والجمعة راح فلسطينيون يبحثون بين الأنقاض بعد عملية قصف جديدة.
الى ذلك، أفادت قناة الجزيرة بإصابة الصحافيين وائل الدحدوح وسامر أبو دقة أثناء تغطيتهما قصفا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأوضحت ان المصور سامر أبو دقة محاصر داخل المدرسة رغم إصابته ولم ينقل للمستشفى بعد، وأن الطاقم الطبي لم يتمكن من إجلاء الجرحى في القصف الإسرائيلي لتلك المدرسة.
كما أوضحت الجزيرة أن وائل وسامر أصيبا أثناء عملهما بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

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