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محكمة إيكواس تطالب عسكر النيجر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس المخلوع

12/15/2023 2:26:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طالبت المحكمة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم والمحتجز منذ انقلاب 26 يوليو الماضي.
ودعت المحكمة إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن بازوم وطالبت بإعادته إلى منصبه، بحسب القاضي الذي نظر في القضية بالعاصمة النيجيرية أبوجا.
وعضوية النيجر في إيكواس معلقة حاليا، وقد تجاهلت دول أعضاء أخرى فيها أحكاما صادرة عن هذه المحكمة.
وجاء في قرار المحكمة، أن «محمد بازوم هو الذي يمثل دولة النيجر... ويظل رئيسا للجمهورية».
وأضاف «هناك حقوق دستورية انتهكت».
ومنذ إطاحته يحتجز بازوم في مقر إقامته الرئاسي مع زوجته وابنهما.
وفي منتصف سبتمبر الماضي ناشد الرئيس المخلوع محكمة العدل التابعة لإيكواس العمل على إطلاق سراحه واستعادة النظام الدستوري في البلاد.
وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء الفائت أنها مستعدة لاستئناف تعاونها مع النيجر بشروط، أبرزها أن يلتزم النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في انقلاب بمرحلة انتقالية قصيرة.
وعلقت واشنطن تعاونها مع نيامي بعد الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم.

MENAFN15122023000130011022ID1107605006

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