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الحزب الحاكم في أذربيجان يرشح الرئيس إلهام علييف لإعادة انتخابه

12/15/2023 2:26:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سمى الحزب الحاكم في أذربيجان الجمعة الرئيس الحالي إلهام علييف مرشحا للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل في خطوة تؤشر الى تمديد حكم عائلته المستمر منذ عقود.
ويحكم علييف (61 عاما) أذربيجان الغنية بالنفط بقبضة حديد منذ عام 2003 بعدما خلف والده حيدر علييف الذي كان جنرالا سابقا في الاستخبارات السوفييتية.
ودعا الرئيس الأذربيجاني مؤخرا إلى انتخابات رئاسية مبكرة في فبراير 2024 بعدما كانت الانتخابات مقررة عام 2025.
وتزداد شعبية علييف بعدما استعاد جيشه إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه من الانفصاليين الأرمن في هجوم خاطف في سبتمبر الماضي.
وسمى حزب «أذربيجان الجديدة» علييف مرشحا لإعادة انتخابه، وذلك في اجتماع مجلس قيادة الحزب، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
وقال نائب رئيس الحزب علي أحمدوف خلال الاجتماع «هذا ليس قرار حزبنا فحسب بل قرار الشعب بأكمله».
وأضاف «طوال حكمه الذي استمر 20 عاما، حقق إلهام علييف كل أمنيات شعبنا».
وأظهر استطلاع أجرته مجموعة تديرها السلطات الأذربيجانية، أن 75% من السكان يوافقون على كيفية تعامل علييف مع النزاع على منطقة ناغورني قره باغ.

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