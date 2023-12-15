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المعارك في السودان تبلغ أطراف مدينة ود مدني وترغم نازحين على الفرار مجددا

12/15/2023 2:26:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بلغت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أطراف مدينة ود مدني التي شكلت ملاذا آمنا لآلاف النازحين جراء نزاع دخل شهره التاسع، مرغمة عائلات على الفرار مجددا، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.
ومنع الجيش المدنيين من دخول المدينة الواقعة على مسافة 180 كم جنوب الخرطوم، وبقيت الى حد كبير في منأى عن القتال الذي اندلع في 15 أبريل بين الماضي الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
وشاهد مراسل فرانس برس تحليق طائرات مقاتلة في أجواء المدينة وسحبا من الدخان الأسود فيما سمع دوي انفجارات من أطرافها الشمالية.
ومدينة «ود مدني» هي مركز ولاية الجزيرة التي نزح إليها نصف مليون شخص وفق أرقام الأمم المتحدة.
وبعدما بقيت الولاية في البداية بمنأى عن الحرب بدأت قوات الدعم السريع منذ الأشهر القليلة الماضية تنتشر فيها وأقامت نقاط تفتيش على طول الطريق بين الخرطوم وود مدني.
وأودت الحرب بين الجيش وقوات الدعم بأكثر من 12190 شخصا، وفق تقديرات منظمة «مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها» (أكليد).
وتسبب في نزوح أكثر من 5.4 ملايين شخص داخل البلاد بحسب الأمم المتحدة، إضافة إلى قرابة 1.5 مليون شخص فروا إلى دول مجاورة.
وفي تذكير قاتم بالأيام الأولى للحرب في الخرطوم، أغلقت المحلات والمؤسسات التجارية الجمعة، فيما هرع الناس إلى الشوارع «مع أي ما يمكن حمله»، بحسب مراسل فرانس برس، محاولين بصعوبة العثور على وسيلة نقل للتوجه جنوبا.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان على منصة إكس إنها «تود أن تطمئن المواطنين في ولاية الجزيرة وود مدني أن هدف قواتنا هو دك معاقل» الجيش.
ويتهم الطرفان بقصف مناطق سكنية بشكل عشوائي واستخدام المدنيين ونهبهم ومضايقتهم.

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