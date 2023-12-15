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ترحيب دولي بسماح إسرائيل بدخول مؤقت للمساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم

12/15/2023 2:26:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت إسرائيل أنها سمحت «مؤقتا» بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين أراضيها والقطاع، بسبب ما قالت إنه ازدحام شديد على معبر رفح بين مصر والقطاع.
وقال مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو «وافق مجلس الوزراء الجمعة على إجراء مؤقت لتفريغ الشاحنات على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم، بدلا من إعادتها إلى رفح».
وشدد القرار على أن «المساعدات الإنسانية القادمة من مصر فقط هي التي سيتم نقلها إلى قطاع غزة بهذه الطريقة».
وتزامن الإعلان مع اختتام مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان زيارة استغرقت يومين إلى إسرائيل.
ووصف ساليفان فتح المعبر بأنه «خطوة مهمة»، مؤكدا أن هذا الأمر شكل «موضوعا مهما للنقاش خلال زيارتي لإسرائيل خلال اليومين الماضيين».
وأضاف ساليفان أن الولايات المتحدة تأمل أن «يخفف هذا الافتتاح الجديد الازدحام ويساعد في تسهيل إيصال المساعدات المنقذة للحياة».
كما رحب وزير الخارجية البريطاني ديڤيد كاميرون بقرار إسرائيل السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وقال كاميرون على منصة إكس «سعيد للغاية برؤية قرار إسرائيل بفتح معبر كرم أبو سالم. إنها خطوة حيوية نحو ضمان وصول المزيد من المساعدات المنقذة للحياة إلى الناس في غزة».
كذلك رحبت منظمة الصحة العالمية بالقرار لكنها قالت إنه لاتزال هناك حاجة إلى العمل لضمان وصول الإمدادات الطبية الأساسية إلى المستشفيات التي هي في أمس الحاجة إليها في أنحاء القطاع.
وفي حديثه للصحافيين في جنيڤ عبر رابط ڤيديو، وصف ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة قرار فتح المعبر بأنه «أخبار جيدة» لكنه قال إن هناك مستشفيات يصعب الوصول إليها في شمال القطاع ولاتزال بحاجة إلى الإمدادات الطبية الأساسية.
وقال بيبركورن «كيف يمكننا التأكد من أن شاحنات (المساعدات) هذه يمكن أن تذهب إلى كل مكان في غزة، ليس فقط إلى الجنوب ولكن أيضا إلى الشمال».

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