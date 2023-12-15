وزير الخارجية السعودي لا مبرر لعدم وقف إطلاق النار في ظل ما نراه في غزة

MENAFN - Al-Anbaa) قال وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان في تصريح صحافي عقب المباحثات، إنه لا توجد حاجة لمزيد من التصعيد في المنطقة.وأعرب عن أمله في ان يحظى قرار جديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمزيد من الدعم.وأضاف «نتطلع إلى أن يكون هناك قبول أكثر خاصة من الولايات المتحدة الأميركية التي استخدمت سابقا الفيتو لأننا لا نعتقد أن هناك مبررا لعدم المناداة بوقف لإطلاق النار في ظل ما نراه في غزة».

وعقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، في العاصمة النرويجية أوسلو، الجمعة، اجتماعا رسميا مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، ووزراء خارجية دول شمال أوروبا النورديك (النرويج ـ الدنمارك ـ السويد ـ فنلندا ـ آيسلندا) ودول اتحاد البنلوكس (هولندا - بلجيكا ـ لوكسمبورغ)، وذلك بمشاركة كل من: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان انه جرت خلال جلسة المباحثات مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري اتجاه المدنيين العزل، مجددين موقفهم الموحد إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين، وعلى النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.

كما طالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكل الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن.

وشدد أعضاء اللجنة العربية ـ الاسلامية على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم تجزئة القضية الفلسطينية ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.



