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3 مواجهات بـسلة الناشئين اليوم.. والإنجليزية يتأهل بـالعلامة الكاملة

12/15/2023 2:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري تحتضن صالة الفحيص مواجهة فريقي الأهلي والمقاولون عند الساعة 4:30 من مساء اليوم، ضمن إياب المرحلة الأولى من دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه عبر المنصات الرقمية لـ"الغد".
وفي صالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، يلتقي الرياضي مع نجوم الإنجليزية عند الساعة 4 مساء، تليها مواجهة اتحاد عمان ونجوم الجبيهة عند الساعة 6 مساء، عن مباريات المجموعة الأولى.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الأرثوذكسي على نجوم الإنجليزية بنتيجة (106-37)، في لقاء برز فيه لاعبه برينين كاستورو بتسجيله 13 نقطة و6 متابعات و8 تمريرات و6 ستيل بفاعلية 30.
وعزز الأرثوذكسي "مؤقتا" صدارته لترتيب فرق مجموعته الأولى بـ17 نقطة من 9 مباريات، يليه اتحاد عمان ثانيا بـ14 نقطة من 7 مباريات، والرياضي ثالثا بـ11 نقطة، فيما يأتي فريق نجوم الإنجليزية رابعا بـ10 نقاط، ونجوم الأردن خامسا بـ9 نقاط، ونجوم الجبيهة سادسا بـ8 نقاط.
وأنهى الإنجليزية المرحلة الأولى متصدرا لمجموعته الثانية بـ"العلامة الكاملة" بفوزه على نجوم اتحاد عمان (59-22)، في لقاء برز فيه لاعبه ينال حتر بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 13 نقطة و10 متابعات و3 تمريرات وستيل بفاعلية 16، كما تغلب الأهلي على الجبيهة (96-23) في لقاء برز فيه لاعبه عمر عرعر بتسجيله 22 نقطة و6 متابعات و3 تمريرات و7 ستيل بفاعلية 32.
وتصدر الإنجليزية جدول ترتيب فرق مجموعته برصيد 20 نقطة، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا بـ16 نقطة، والأهلي ثالثا بـ14 نقطة، ونجوم اتحاد عمان رابعا بـ13 نقطة، والجبيهة خامسا بـ10 نقاط، والمقاولون سادسا بـ9 نقاط.
وحسم الجليل مواجهة "ديربي الشمال" أمام نظيره كفريوبا (86-43)، في لقاء برز فيه لاعبه أحمد البربري بـ"التريبل دبل" مع تسجيله 29 نقطة و5 متابعات و13 تمريرة و10 ستيل بفاعلية 38، كما تغلب بيت ايدس على دير أبي سعيد (73-15) في لقاء برز فيه لاعبه هاشم مقدادي بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 26 نقطة و18 متابعة و6 تمريرات و9 ستيل بفاعلية 41.
وتصدر بيت ايدس جدول ترتيب فرق مجموعته الرابعة بـ11 نقطة، يليه الجليل ثانيا بـ10 نقاط، وكفريوبا ثالثا بـ8 نقاط، وحل دير أبي سعيد في المركز الرابع والأخير برصيد 7 نقاط، ليغادر البطولة من دورها الأول.

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