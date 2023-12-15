عمومية اتحاد كرة القدم تنعقد غدا
التاريخ
12/15/2023 2:25:58 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد-
تعقد الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم، يوم غد السبت اجتماعها العادي برئاسة
سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، لمناقشة وإقرار التقارير
المالية والإدارية للعام 2022.
ويتضمن الاجتماع مناقشة المقترحات والاستفسارات التي
وردت من أعضاء الهيئة العامة.
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