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عمومية اتحاد كرة القدم تنعقد غدا

12/15/2023 2:25:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد- تعقد الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم، يوم غد السبت اجتماعها العادي برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، لمناقشة وإقرار التقارير المالية والإدارية للعام 2022.
ويتضمن الاجتماع مناقشة المقترحات والاستفسارات التي وردت من أعضاء الهيئة العامة.

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