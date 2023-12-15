برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم جوهرة ريفر بليت

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بدأ نادي برشلونة في اتخاذ الخطوات الأولى لمحاولة التعاقد مع كلاوديو إيتشيفيري، موهبة ريفر بليت، والذي تألق مع منتخب الأرجنتين في النسخة الأخيرة من كأس العالم تحت 17 عاما.
ويحظى الشاب البالغ من العمر "17 عاما" باهتمام واسع من قبل عدة أندية أبرزها ريال مدريد إضافة إلى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، يوم الجمعة، أن برشلونة أكد للنادي الأرجنتيني استعداده للتفاوض بشأن انتقال اللاعب، وأنه يرغب في رفع العرض إلى حوالي 30 مليون يورو على عدة أقساط.
وأن الصفقة يمكن أن تحدث في الشتاء المقبل، حتى يتمكن كلاوديو إيتشيفيري من الانضمام إلى الفريق اعتبارا من يونيو 2024، علما بأنه يرتبط بعقد مع ريفر بليت حتى ديسمبر 2024، ويعتمد برشلونة على رغبة اللاعب الذي أبدى تفضيله للنادي الكاتالوني في وقت سابق، بحسب "سبورت".
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