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برشلونة ينافس ريال مدريد على ضم جوهرة ريفر بليت

12/15/2023 2:25:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأ نادي برشلونة في اتخاذ الخطوات الأولى لمحاولة التعاقد مع كلاوديو إيتشيفيري، موهبة ريفر بليت، والذي تألق مع منتخب الأرجنتين في النسخة الأخيرة من كأس العالم تحت 17 عاما.

ويحظى الشاب البالغ من العمر "17 عاما" باهتمام واسع من قبل عدة أندية أبرزها ريال مدريد إضافة إلى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكاتالونية في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، يوم الجمعة، أن برشلونة أكد للنادي الأرجنتيني استعداده للتفاوض بشأن انتقال اللاعب، وأنه يرغب في رفع العرض إلى حوالي 30 مليون يورو على عدة أقساط.

وأن الصفقة يمكن أن تحدث في الشتاء المقبل، حتى يتمكن كلاوديو إيتشيفيري من الانضمام إلى الفريق اعتبارا من يونيو 2024، علما بأنه يرتبط بعقد مع ريفر بليت حتى ديسمبر 2024، ويعتمد برشلونة على رغبة اللاعب الذي أبدى تفضيله للنادي الكاتالوني في وقت سابق، بحسب "سبورت".

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