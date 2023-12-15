الوحدات ينجز مهمة سحاب برباعية
التاريخ
12/15/2023 2:25:56 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) انتهت مواجهة الوحدات وسحاب، بالفوز بأربعة أهداف دون رد لصالح الأول، في المباراة التي جرت أحداثها اليوم على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة
وجاء الهدف الأول للوحدات بالخطأ من مدافع سحاب في الشوط الأول، قبل أن يسجل بقية الأهداف في الشوط الثاني البدلاء بهاء فيصل، مهند أبو طه ومحمود زعترة.
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