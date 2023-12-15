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الوحدات ينجز مهمة سحاب برباعية

12/15/2023 2:25:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتهت مواجهة الوحدات وسحاب، بالفوز بأربعة أهداف دون رد لصالح الأول، في المباراة التي جرت أحداثها اليوم على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة
وجاء الهدف الأول للوحدات بالخطأ من مدافع سحاب في الشوط الأول، قبل أن يسجل بقية الأهداف في الشوط الثاني البدلاء بهاء فيصل، مهند أبو طه ومحمود زعترة.

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