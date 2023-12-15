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دعوة منتخب سيدات مصر لغرب آسيا تصعب مهمة النشميات

12/15/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – تنتظر المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم مهمة صعبة في المحافظة على لقبه، خلال مشاركته في بطولة غرب آسيا بنسختها الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 من شهر شباط (فبراير) من العام المقبل في السعودية، في ظل الحديث عن دعوة المنتخب المصري للسيدات للمشاركة في هذه البطولة.
ويحتاج منتخب النشميات، إلى جهد مضاعف في حال البحث عن التتويج بلقب البطولة التي يحمل فيها منتخبنا الرقم القياسي، حيث توج بخمسة ألقاب من أصل 7 بطولات سابقة، منها ثلاثة ألقاب على التوالي وأضاف المنتخب الوطني اللقب الخامس في آخر نسخة، بعد أن توج ببطولة النسخة السادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن للعام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي العامين 2010 و2011 اللتين أقيمتا بالإمارات.
وتعطي مشاركة المنتخب المصري في حال اعتماده رسميا في البطولة، رونقا مميزا وتزيد التنافس بين المنتخبات، حيث يعد المنتخب المصري واحدا من أفضل المنتخبات العربية، ويملك لاعبات محترفات في الدوريات العربية والأجنبية.
وشهدت المرحلة الماضية، تطور العديد من دول غرب آسيا من الناحية الفنية، ولا سيما منتخبي لبنان وسورية، اللذين سيطرا مؤخرا على بطولات الفئات العمرية، مع الإشارة إلى أن تطور الكرة السعودية من حيث، بطولة الدوري التي تضم لاعبات أجنبيات على مستوى عال، يساهم في تحسن كفاءة اللاعبة المحلية.
ويطلب من الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، العمل بصورة أكبر في الفترات المقبلة، من أجل الحفاظ على اللقب، نظرا لعدم سهولة المهمة في ذلك، عكس النسخ السابقة التي كانت مضمونة للمنتخب الوطني بنسبة كبيرة، كما أن الشارع الرياضي يعول كثيرا على القيادة الأردنية للمنتخب في إعادة الانتصارات وحصد الألقاب بعد فترة التراجع التي شهدتها الكرة النسوية الأردنية، خصوصا في عهد المدير الفني السابق البرتغالي ديفيد ناشمنتو.
ويواصل المنتخب النسوي تحضيراته، بقيادة أبو هنطش ومساعده حسونة الشيخ، ومدرب حراس المرمى وليد ميخائيل، عبر وجبات تدريبية على ملعب البولو تشتمل على الناحيتين الفنية والبدنية، بمشاركة اللاعبات المحليات بعد مغادرة اللاعبات المحترفات بالأندية الخارجية عقب نهاية فترة التوقف الدولي.
ويحرص الجهاز الفني، على تصويب الأخطاء الفنية التي ظهرت خلال مباراتي المنتخب مع فريق أبو طبي الإماراتي، وتعزيز نقاط القوة قبل الوصول للجاهزية الكاملة للبطولة، حيث أظهرت
التجربتين الوديتين الحاجة إلى مزيد من الانسجام بين اللاعبات ومنح فرصة للاعبات الشابات، إضافة إلى رفع منسوب اللياقة البدنية عند المنتخب، وهذا ما أشار إليه أبو هنطش بالقول :" اعتمدنا برفقة الجهاز الفني المعاون إشراك أكبر عدد ممكن من اللاعبات خلال المواجهتين، للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للفريق، وخرجنا بالعديد من النقاط الإيجابية، مع ارتفاع مستوى الاستعداد والانسجام بين اللاعبات".
وتضم قائمة النشميات الأولية (32) لاعبة هن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، مايا العويسات، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة.
ويحتل المنتخب الوطني للسيدات حاليا، المركز الثاني عربيا، و73 عالميا و13 آسيويا، ويبحث عن تحسين النتائج الفنية وتحقيق الانتصارات والعودة لقمة ترتيب المنتخبات العربية التي تصدرها لسنوات طويلة .

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