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قرعة الطاولة تسحب اليوم و4 فرق ببطولة السيدات

12/15/2023 2:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - يشهد مقر الاتحاد الأردني لكرة اليد بمدينة الحسين للشباب عند الساعة الثانية بعد الظهر اليوم، الاجتماع الفني الخاص بمنافسات ببطولة دوري أندية الدرجة الأولى، ودوري أندية السيدات لموسم 2023، التي تنطلق اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، والتي يقيمها الاتحاد وفق نظام جديد، حيث يقام الدور الأول من مرحلة واحدة يتم من خلال نتائجها تحديد الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى، والتي ستنتقل مع كامل النقاط التي حصلت عليها، إلى منافسات المربع الذهبي، والذي يقام وفقا من مرحلة واحدة لتحديد هوية الفريق البطل، والفرق الحاصلة على بقية المراكز، وتقام لقاءات المربع الذهبي في صالة قصر الرياضة، وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، يخوض من خلالها كل فريق ثلاث مباريات.
ويهبط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية الفريقان الحاصلان على المركزين التاسع والأخير مع ختام منافسات المرحلة الأولى، في الوقت الذي عين فيه الاتحاد لجنة الإشراف برئاسة نائب رئيس الاتحاد إبراهيم الصرايرة، بينما عين الحكم الدولي إبراهيم البواليز حكما عاما للبطولة.
وقال رئيس الاتحاد طارق الزعبي، أن الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، والذي يحضره أعضاء اللجنة الفنية بالاتحاد، إضافة إلى مندوبي الفرق المشاركة، يشتمل على مناقشة كافة التعليمات الفنية والإدارية للبطولة، إلى جانب سحب قرعة البطولة، ومن ثم اصدار البرنامج الرسمي. وكان الاتحاد حدد في وقت سابق الموعد الأخير لتسجيل اللاعبين، والذي ينتهي عند الساعة الرابعة مساء من مساء اليوم.
وأكد الزعبي أن كافة مباريات البطولة ستخضع لمتابعة الجهاز الفني المشرف على تدريبات المنتخبات الوطنية بقيادة المصري عمرو رضا، وذلك للوقوف على الحالة الفنية للاعبين، وخصوصا الذين سيمثلون المنتخب الوطني في الاستحقاقات المقبلة، والتي تعتبر في غاية الأهمية، وخصوصا تلك التي تتعلق بتصفيات غرب آسيا المقررة خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وهي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وينتظر أن تحفل لقاءات دوري الدرجة الأولى بالندية والإثارة نظرا لقوة الفرق المشاركة وتطلعاتها لتحصيل المراكز الأربعة الأولى، التي تمنحها فرصة التواجد في المربع الذهبي، إضافة إلى الفرق الساعية إلى الابتعاد عن دائرة الخطر والبقاء بين فرق الكبار لموسم جديد.
وتشهد لقاءات الدوري مشاركة فرق مدينة الحسين للشباب والأرثوذكسي والوحدات وحمادة ومؤتة ومعدي ومعان والطالبية والقلعة وجرش.
ويذكر أن فريق مدينة الحسين للشباب هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري، فيما حل فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني، وجاء فريق الوحدات بالمركز الثالث، ثم جاء فريق مؤتة بالمركز الرابعه، وهذه الفرق الأربعة خاضت لقاءات بطولة النخبة التي توج بها الأرثوذكسي بطلا وجاء مدينة الحسين بالمركز الثاني.
إلى ذلك ينتظر أن تشهد بطولة السيدات مشاركة فرق أبو نصير وحمادة ومدينة الحسين للشباب إلى جانب الأرثوذكسي، وتقام منافسات البطولة وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة يتحدد على ضوء نتائجها الفريق الذي سينال اللقب.

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