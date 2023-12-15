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شباب الحسين يتفق مع البرازيلي دياز.. جمال يبدع في لبنان

12/15/2023 2:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.
شباب الحسين يضم البرازيلي دياز
 أكد عضو مجلس إدارة نادي شباب الحسين مدير نشاط الكرة الطائرة صالح السيد أحمد، أن النادي وصل إلى اتفاق مع البرازيلي دياز، للعب في صفوف الفريق الأول للموسم الحالي، مشيرا أن ضم دياز جاء بناء على تنسيب المدير الفني وليد العسود، والذي يشغل المركز4، ويلعب في إحدى دوريات دول شرق آسيا، ويتمتع بالقوة والمهارة والتكنيك العالي، من شأنه يشكل إضافة نوعية للفريق الذي يتطلع إلى الاحتفاظ بجميع ألقاب الموسم المحلي 2024، والمنافسة على المراكز المتقدمة في مشاركته ببطولة الأندية العربية في عمان خلال شباط (فبراير) المقبل، وبطولة أندية غرب آسيا التي تقام في عُمان خلال آذار (مارس) المقبل.
ويعتبر البرازيلي دياز المحترف الثاني الذي نجح شباب الحسين في كسب خدماته، بعد أن انجز صفقة الغاني إبراهيم عبدالحميد، والأخير سبق وأن لعب في صفوف شباب الحسين بالموسم الماضي، وقدم مستويات لافتة وساهم إلى حد كبير إلى جانب زملائه، بالتتويج بألقاب الدوري وكأس السوبر وكأس الأردن، والظهور المميز للفريق الشبابي في بطولة أندية غرب آسيا الأولى في عمان.
معسكر داخلي للفريق
 تنطلق تدريبات فريق شباب الحسين الاستعدادية اليوم، والتي يتطلع من خلالها المدير الفني للفريق وليد العسود، إلى تنفيذ خطة إعداده البدني والفني والتكتيكي قييل انطلاق مشاركاته الرسمية المحلية والعربية والإقليمية للموسم 2024، وسط تقييمه للمستوى الفردي والجماعي، في ظل تباين الجاهزية من مواصلة بعض اللاعبين ضمن صفوف المنتخبات الوطنية التدريبات، وانقطاع البعض الآخر بسب الإصابات أو انتهاء منافسات الموسم الماضي.
وتشير المعلومات الواردة من معقل نادي شباب الحسين، أن النادي يبحث عن توفير مطلب الجهاز الفني للفريق، بتأمين معسكر داخلي يشتمل على تدريبات صباحية ومسائية، لرفع الجهوزية البدنية باعتبارها الأساس لتنفيذ الخطط التكتيكية، حيث بدأ النادي اتصالاته لتأمين مكان إقامة المعسكر التدريبي المغلق وسط ترشيحات كبيرة بإقامته في بيت شباب عمان، لقربه من صالة قصر الرياضة، التي ستكون إحدى أماكن تدريبات الفريق الشباب لحين الانتهاء من صيانة وتأهيل صالته الرياضية.
4 مواهب شبابية "عالطريق"
 باتت 4 مواهب شبابية على طريق النجومية في صفوف الفريق الأول، وذلك بعد أن تم ترفيع المواهب الفتية كل من صالح الطهراوي، أحمد العطلة، إبراهيم العطلة، ومحمود شاهين إلى صفوف الفريق الأول رسميا، وذلك في ظل تميزهم في دوري الشباب الذين ساهموا إلى جانب رفاقهم بالاحتفاظ بلقبة، في الوقت المتوقع فيه أن تواصل فيه هذه المواهب التألق ضمن صفوف المنتخب الوطني، الذي سيعلن عنه المدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي.
ويمارس شباب الحسين هذه السياسة منذ سنوات طويلة، باكتشاف وإنتاج المواهب ضمن مدرسته المتخصصة للكرة الطائرة، بإشراف مكتشف المواهب وصانع النجوم المدرب سمير شبارو، وغدت هذه المدرسة رافدا أساسيا لفرق النادي، من الفئات العمرية إلى الفريق الأول والمنتخبات الوطنية، مما منحها التميز والسيطرة على ألقاب الكرة الطائرة على مستوى الرجال، وفرق الفئات العمرية.
فريق "البس" يتجهز بدورة ودية
 نظم فريق الجزيرة زوارة الليبي دورة ودية، بمشاركة فرق الأهلي بنغازي، الاتحاد المصراتي، الإفريقي زليتن والنظم، والتي جرت في صالة النادي بمنطقة زوارة، وحفلت مبارياتها بالقوة الندية، حيث فاز المنظم على الاتحاد المصراتي بنتيجة 3-0، فيما فاز فريق الأهلي بنغازي على الإفريقي زلتين بنتيجة 3-0، وخسر المنظم في المباراة الختامية أمام الأهلي بنغازي بنتيحة 3-1، فيما فاز الاتحاد المصراتي على الإفريقي زليتين بنتيجة 3-2 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وأكد المدير الفني لفريق الجزيرة زوارة الأردني ماجد البس رضاه عن ما قدمه فريقه في هذه البطولة، منوها أن مؤشر المستوى العام للفريق في ارتفاع متواصل، مشيرا إلى الفوائد الفنية التي خرج بها الفريق من البطولة الودية الاستعدادية، مبينا أن البطولة حفلت بالقوة والندية وقدمت له صورة فنية أكثر عن فريقه قبل انطلاق المنافسات الرسمية.
وأضاف: "نبحث عن تعزيز الفريق بمحترف يلعب في مركز 4، وأجد اهتماما كبيرا من إدارة النادي التي تحرص عن توفير كافة أشكال الدعم للفريق للمنافس بقوة في بطولة الدوري التي تنطلق في 23 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، واتقدم بالشكر إلى جماهير النادي التي وقفت خلف الفريق في البطولة الودية، مما يرفع من منسوب الجاهزية النفسية ويعزز معنويات اللاعبين قبل خوض الاستحقاق الرسمي".
محمد جمال 4 مباريات بـ 4 انتصارات
 قدم لاعب المنتخب الوطني وفريق الوحدات محمد جمال، مستويات لافتة في صفوف فريقه الأنوار اللبناني مع انطلاق دوري الكبار، وشارك فريقه بتحصيل العلامة الكاملة من النقاط، بعد الفوز بـ 4 مباريات متتالية، حين شارك زملاءه بالفوز على كسبا بنتيجة 3-0، وعلى بلاط بنتيجة 3-2، وعلى البوشرية بنتيجة 3-1، وعلى القلمون بنتيجة 3-2، وسيخوص مباراته الخامسة أمام رسالة صرفند خلال الأسبوع المقبل.
واشار النجم محمد جمال إلى الراحة النفسية التي يعيشها في صفوف فريقه الأنوار، مشيدا إلى تعامل الجهاز الفني واللاعبين ودعم ومتابعة مجلس إدارة النادي، ومشيرا إلى مستوى المنافسات اللبنانية التي تحفل المنافسة المحتدمة، والتقارب بالمستوى بين أغلب فرق دوري الكبار، متمنيا أن يحالفه التوفيق في مشاركة زملائه بالتتويج بمختلف الألقاب اللبنانية، ومؤكدا أن احترافه في لبنان تجربة ثرية فنية يطمح بعكس صورة طيبة عن مستوى اللاعب الأردني.
إشادة خطة الاتحاد
أشاد عدد من المدربين الوطنين بشمول خطة اتحاد الكرة للموسم المقبل 2024، إقامة البطولات التنافسية للأكاديميات والمدارس الخاصة، من خلال إدراجهما على أجندة مسابقاته للموسم المقبل، معتبرين أن الاهتمام بالقاعدة والبحث عن المواهب تبدأ من المدارس والأكاديميات المهتمة بالكرة الطائرة.
وأكدوا أن نهج الاتحاد ينسجم مع تحركاته التطويرية، وتوجيه دعمه نحو كافة الفئات من البراعم إلى الكبار على مستوى الجنسين، موضحين أن هذا النهج من شأنه أن يقدم المواهب والخامات الرافدة للأندية والمنتخبات الوطنية، في الوقت الذي أشاروا فيه إلى جهود اتحاد اللعبة ولجانه في استمرارية استعدادات المنتخبات على مدار العام، مؤكدين أن العوائق المالية تقف حاجزا أمام تنفيذ العديد من الطموحات التي تدفع الكرة الطائرة مزيدا من التحليق في أجواء المنافسات العربية.

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