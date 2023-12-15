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ميزات جديدة من إنستغرام للكشف عن أصدقائك المزيفين

12/15/2023 2:25:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تقدم "إنستغرام"، المملوكة لشركة "ميتا"، أدوات جديدة لمستخدميها لحمايتهم من التفاعلات غير المرغوب فيها على منشوراتهم عبر التطبيق.

ومن المقرر أن تطلق "إنستغرام" مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى مكافحة البريد العشوائي وتزويد منشئي المحتوى بتحكم محسّن في حساباتهم. وسيتم إدخال هذه الأدوات الجديدة تدريجيا حتى نهاية عام 2023.
وفي منشور على مدونة "إنستغرام" يوم 13 ديسمبر، كتبت الشركة: "نحن نعلم أنه كمبدع، فإن التفاعل مع مجتمعك ينشطك ويحفزك. لكن الاضطرار إلى قضاء بعض الوقت في حذف التعليقات غير المرغوب فيها من مشاركاتك أو إزالة الحسابات المزيفة من متابعيك يمكن أن يكون عائقا. والمزيد من الوقت الذي تقضيه في الإشراف على حسابك يعني وقتا أقل في التفاعل مع معجبيك".
على هذا النحو، فإنه وفقا للمدونة، تهدف مجموعة الميزات الجديدة إلى "تنظيف" الصفحات الرئيسية للمستخدمين وحماية حساباتهم.
وأضافت شركة "إنستغرام" إنها تريد منح المبدعين "القدرة على الحفاظ بسهولة وبشكل استباقي على حساباتهم آمنة من التفاعلات غير المرغوب فيها".
وعلاوة على ذلك، تريد الشركة توفير الشفافية بشأن المحتوى الذي يؤثر على حالة حساب المستخدم.
وتستفيد الميزات القادمة من تقنية الكشف المتقدمة لتحديد نشاط البريد العشوائي المحتمل، ما يسمح للمستخدمين بإدارة المتابعين المزيفين بشكل جماعي.
وتقوم هذه الميزة تلقائيا بتصنيف البريد العشوائي أو طلبات الروبوت المشتبه بها في صندوق بريد وارد منفصل، على غرار البريد الإلكتروني.
هنا، يمكن لمستخدمي "إنستغرام" قبول الحسابات أو حذفها بسهولة بنقرة واحدة. ويمكنهم أيضا مراجعة وإزالة المتابعين الحاليين الذين تم وضع علامة عليهم بواسطة "إنستغرام" على أنهم روبوتات محتملة.

وأكدت الشركة أنه لن يتم تنبيه الحسابات عند إزالتها من قائمة المتابعين.

وهناك ميزة أخرى تسهل للمستخدمين إمكانية مراجعة إشارات جهات الاتصال الغير المرغوب فيها (spam)، وحذف تلك التي يتبين أنها غير مرغوب فيها بشكل تجميعي دون أي تأثير على حسابك من خلال النقر على "حذف جميع الطلبات. كما سيتم حذف جهات الاتصال الغير المرغوب فيها التي لم يتخذ المستخدم إجراء بشأنها تلقائيا خلال 30 يوما.

ويقوم تطبيق الصور الشهير بتجربة إخفاء مشاهدات القصص التي قد تكون غير مرغوب فيها. وأوضحت الشركة: "سيؤدي هذا إلى تقليل قدرة هؤلاء المستخدمين الغير المرغوب فيهم على التفاعل معك بشكل مباشر عبر مشاركة القصة".

ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزات خلال الأسابيع المقبلة، ما يؤدي إلى تبسيط عملية الحفاظ على سلامة الحساب وتعزيز التفاعلات الحقيقية على المنصة.

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