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تآلف الخير تنطلق من شعار معا لتخفيف معاناة أهلنا بغزة

12/15/2023 2:25:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان - في ظل الأزمة الإنسانية التي يعانيها "الغزيون" منذ الحرب الشرسة على القطاع، والمساعدات تتوالى من جهات دولية وإنسانية عدة، ولكنها تصطدم بحاجز "منع دخولها من جانب الاحتلال"، الأمر الذي فاقم حجم المعاناة.
واستنفرت جهات تطوعية خيرية من داخل القطاع وخارجه للمساعدات الإنسانية، وفي الأردن، كان هناك حضور بارز للجهة الخيرية التطوعية في خدمة سكان غزة، وهي جمعية تآلف الخير، ومقرها الأردن، ولكن لديها فريق متعاون من داخل غزة، ويتم التنسيق فيما بينهم بالطريقة المثلى والممكنة لمساعدة الأهل هناك، وبخاصة الآن بظل تفاقم الأوضاع المأساوية في فصل الشتاء، ووجود عدد كبير من النازحين من مختلف مدن القطاع.
"معاً لتخفيف معاناة أهلنا في غزة"، هو الشعار الذي انطلقت منه المساعدات في القطاع، ومن "تآلف الخير لغزة منا السلام"، كانت بوابة عبور المحبة والتضامن والعون، ووفق مدير المشاريع في "تآلف الخير" المهندس عمر الذيب، فإنه ومنذ اليوم الأول من أحداث أكتوبر 2023، لم يدخر" التآلف" جهداً في مد يد العون لإخواننا في غزة من خلال للمشاريع المتنوعة من توفير الغذاء والماء والمستلزمات الطبية وغيرها من المعونات الضرورية.
ويبين الذيب أن المتطوعين في فريق التآلف في غزة عمدوا إلى إحصاء أماكن كثيرة يمكن أن تتوفر فيها المواد الأساسية من ماء، غذاء، ومستلزمات طبية ومراكز يتوفر فيها الوقود والإيواء لتوصيل المعونات لها، منذ الأيام الأولى للحرب، وقبل أن تزداد الأمور سوءا في القطاع، والعمل ما يزال مستمراً في العون رغم صعوبة الوضع هناك.
كما قام الفريق المتواجد في غزة بعمل حصر لأماكن التدخل مثل المستشفيات ومراكز الإيواء، والعمل على إصلاح الآبار وغيرها، وإحصاء أنواع التدخلات الأخرى، كأن يقوم الفريق بشراء مستلزمات وتوزيعها على العائلات، حيث كان للتواصل المسبق مع التجار في بداية الحرب سبيل لتسهيل إيصال المساعدات في الأسابيع الأولى للحرب.
وعن "تآلف الخير"، قال الذيب إنه شركة تجارية ربحية ذات مسؤولية اجتماعية عالمية تأسست منذ 2009 تعمل في 23 دولة حول العالم من خلال نموذج فريد تقوم العلاقة بينها وبين عملائها على الشراء المباشر والتوكيل بالإنابة عن المشترين أو المتبرعين بتوصيل منتجاتها وتوزيعها لمن (ينتقيه العميل)، ويتكفل فريق العمل في التآلف بناء على ذلك، وبالتعاون مع التجار في كل مكان وتوفير المواد حسب الحاجة، لا سيما وأنها تعمل في غزة منذ ما يقارب العشر سنوات.
عندما نتحدث عن مكان محاصر، يؤكد الذيب أن كل شيء كان مهما، فكل ما تجده سيحدث فرقا في حياة أهل غزة، لذلك كنا نحصي كل ما يمكن توفيره من مستلزمات، وتمكن الفريق من توفير نسبة من الاحتياجات الأساسية.
أبرز تلك الاحتياجات تمثلت في توفير الغذاء، إذ ومنذ اليوم الأول تم توفير وجبات وسلات غذائية، ثم ومع تزايد النزوح لصعوبة الأوضاع، ولتوفير الكلف تم العمل على توفير الخدمات في أكثر من 35 مركزا للإيواء يضم كل مركز ما يقارب الألفي شخص، وكان ذلك إبان حالات النزوح الأولية.
ولحاجة النازحين إلى الغذاء، قام فريق التآلف بتوفير المواد الأساسية للطبخ والقدور، ويقوم المتواجدون في المركز بالطبخ باستخدام الحطب مما يسهم في إشغالهم ودعم صمودهم، وللأسف، فإن ما يتوفر من مواد غذائية قليل جدا، وفق ذياب.
وكما يقول ذياب "كان علم الأردن مرفوعا هناك في تلك المراكز، لتكون وكأنها هدية أهل الأردن وعملاء تآلف الخير، وإننا معهم بقلوبنا وكل ما يلزم لدعمهم بشكل مباشر في تقديم المساعدات التي هم في أمس الحاجة لها".
ولما شهده القطاع من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، كان "تآلف الخير"، ومن خلال مشروع سقاية لحفر الآبار، على اطلاع بما يعانيه أهل غزة من مشكلة الحصول على مياه صالحة للشرب،
في الفترة الأولى من الحرب على القطاع، قام "تآلف الخير" بتوفير الوقود اللازم لعمل محطات تحلية المياه وكذلك إصلاح الآبار، بعد ذلك العمل على توفير الطاقة الشمسية لمحطات التحلية، وما مكن من ذلك هو الخبرة السابقة لفريق العمل الذي كان قد عمل على تأمين الطاقة الشمسية لمستشفى العيون، والآن أصبح هناك شح شديد في المياه كما هو حال كل شيء هناك.
إضافة إلى ذلك، بين الذيب الجهد الذي قام به "تآلف الخير" بالتعاون مع شركاء العمل في غزة، فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، إذ عملنا على تأمين مستلزمات طبية لعدد من المستشفيات، وكان ذلك قبيل الاقتحامات التي تعرض لها القطاع الطبي من قبل الاحتلال وعدوانه الوحشي.
ومن أشكال المساعدات التي يتطلبها القطاع الطبي في مستشفيات غزة، كان العمل على توفير عدد من الكراسي المتحركة، والأسرة الطبية، وفرشات طبية، مستلزمات عمليات جراحية، ومستهلكات طبية أخرى، إضافة إلى توفير وجبات غذائية للمرضى وغيرها مما كان يمكن توفيره.
أما فريق الإنقاذ، فهو عبارة عن فريق من المتطوعين من شباب غزة "الشجعان"، كما يصفهم الذيب، والذين يتمحور عملهم في إنقاذ العالقين تحت الركام من الجرحى وحتى الشهداء، والعمل على إخلاء الطرق من الأنقاض لتسهيل عمليات التنقل على سيارات الإسعاف والأفراد، كما يقوم بالاستجابة العاجلة من خلال رقم التواصل المباشر، وتم تزويد هذا الفريق بما يتيسر من المعدات اللازمة للعمل، إضافة إلى توظيف جرافة لإزالة الأنقاض.
ونيابة عن فريق "تآلف الخير"، يوجه الذيب رسالة للعالم ولكل ساعٍ للمساعدة والوقوف مع غزة أكثر من أي وقت مضى، فمخزون غزة من المواد الأساسية والغذائية أوشك على الانتهاء أو انتهى في بعض الأماكن، ودُمرت الكثير من المخازن والمخابز، وبات الحصار أكثر شدة والوضع يزداد صعوبة، ولا ينتهي ذلك إلا بفتح المعابر وتوفير المساعدات الكافية.
كما يتمنى الذيب أن يكون هناك حلول جديدة تتبلور بعد وقف إطلاق النار، وتدخل سريع، وإلا سيكون هناك حالة من الجوع الشديد، وهذا يحتم على الجميع العمل على إنقاذ أهل غزة الآن قبل فوات الأوان.

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