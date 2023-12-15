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الصفدي يؤكد ضرورة وقف الحرب المستعرة على غزة

12/15/2023 2:25:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية البلجيكية حجّة لحبيب، الجمعة، تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الصفدي خلال اجتماع عقده مع لحبيب على هامش زيارة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة إلى أوسلو، ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته ووقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية.

كما شدد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.

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