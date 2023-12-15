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إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات قادمة من سوريا

12/15/2023 2:25:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية ــ الجيش العربي، عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية، في عملية نفذتها المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم الجمعة.
وأضاف المصدر "أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم وفرار آخرين إلى داخل العمق السوري".
وبين المصدر أنه تم العثور على (٢٧٨٠٠٠) ألف حبة كبتاجون، (١٧٣٨) كف حشيش، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.
وكانت قوات حرس الحدود قد ردعت فجر أمس الخميس محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة أسفر عنها مقتل مهرب وإصابة آخرين.

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