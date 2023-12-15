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مسيرتان حاشدتان في عمّان: أخرجوا القواعد الأمريكية (صور)

12/15/2023 2:24:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات تصوير: أمير خليفة - انطلقت عقب صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية مع قطاع غزة في عمّان وامام السفارة الاميركية في عمان وذلك إسنادا لغزة ورفضا للحرب الإسرائيلية على القطاعوتنديدا بالعدوان الامريكي الصهيوني على غزة.

وطالب المشاركون في المسيرات بوقف العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في السابع عشر من تشرين الأول الماضي 2023.

كما عبّروا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية، ورفضهم للحرب على القطاع.

ورفع المشاركون في المسيرات أعلام الأردن وفلسطين ولافتات تؤكد رفض العدوان الإسرائيلي.

وهتف جموع الأردنيين خلالها للمقاومة الفلسطينية ولأهالي القطاع الصابرين بوجه العدوان الغاشم، منددين بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين.
وشارك بالمسيرة احزاب وفعاليات وطنية والحركة الإسلامية، وحراكات شعبية وشبابية ومستقلين.
ورفع المشاركون شعارات تحيي المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وتثمن انتصاراتهم على الاحتلال الذي يستخدم أحدث الأسلحة للبطش بالمدنيين والأبرياء بعد اميركي منقطع النظير ، كما هتفوا خلالها للمقاومة الفلسطينية ولأهالي القطاع الصابرين بوجه العدوان الغاشم، منددين بصمت المجتمع الدولي حيال استمرار المجازر واستهداف المدنيين وانه عار على المجتمع الدولي وحقوق الانسان والصمت المهين.
وحذر المشاركون من اجراءات الاحتلال الرامية إلى تهجير أهالي قطاع غزة، وأهالي الضفة الغربية سعيا لإقامة مشروع الاحتلال التوسعي على حساب الدول العربية، مطالبين الدول العربية إلى العمل على وقف هذه الخطط والمشاريع الصهيونية وان دعم المقاومة؛ وقف لاية عمليات تهجير او قتل.
وجدد الأردنيون تضامنهم مع فلسطين وقطاع غزة، في ظل سياسة الاحتلال الممنهجة في تهجير الفلسطينيين والإبادة الجماعية. رافعين الاعلام واليافطات المنددة بالعدوان الامريكي صهيوني على غزة والضفة.
وهتف المتظاهرون بعبارات " الشعب يريد تحرير فلسطين.. "لا..لا لحرب التجويع والحرمان لأطفال غزة، وفلسطين البوصلة ودرة تاجها القدس، والمقاومة جدوى مستمرة" واخرى تندد بالدعم الاميركي للصهاينة.
كما نظم الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن مسيرة ثانية في منطقة عبدون قرب السفارة الاميركية تحت عنوان "اوقفوا محرقة غزة ".. أخرجوا القواعد الاميركية شارك بها المئات من المصلين والمواطنين.
ودعا المنظمون الى اعلاء الصوت العربي والاردني في وجه العدوان الامريكي الصهيوني المشترك على غزة.
والمسيرة الثانية التي انطلقت من قرب مسجد عباد الرحمن بامتداد الدوار السادس باتجاه عبدون وصولا الى السفارة الاميركية رفع المشاركون فيها شعارات" اوقفوا محرقة غزة " و " اخرجوا القواعد الامريكية".
وندد المشاركون بالصمت العربي والدولي ازاء عمليات القتل والتدمير التي تجري في غزة والضفة الغربية مؤكدين انهم مستمرين في الاحتجاج حتى وقف العدوان الغاشم عن فلسطين.
واعلى المشاركون الصوت لاسماع العالم صوت المقاومة والمقهورين في العالم وحشد التأييد لوقف كافة المجازر التي ينفذها العدو الصهيوني في غزة والضفة الغربية .
وشددوا على اهمية اتحاد الصوت العربي لوقف المجازر في وجه الاحتلال.













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