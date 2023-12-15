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القسام تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين بجحر الديك

12/15/2023 2:24:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إن مجاهديها استهدفوا بقذيفة "تي بي جي" مبنى في جحر الديك تحصن فيه جنود إسرائيليون وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق أن مجاهديها "اشتبكوا مع 10 جنود صهاينة في خيمة قرب جحر الديك وسط القطاع واستولوا على بندقية إم 16".

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