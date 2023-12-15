القسام تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين بجحر الديك

القسام تعلن قتل وجرح جنود إسرائيليين بجحر الديك
التاريخ
12/15/2023 2:24:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت كتائب القسام إن مجاهديها استهدفوا بقذيفة "تي بي جي" مبنى في جحر الديك تحصن فيه جنود إسرائيليون وأوقعوهم بين قتيل وجريح.
وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق أن مجاهديها "اشتبكوا مع 10 جنود صهاينة في خيمة قرب جحر الديك وسط القطاع واستولوا على بندقية إم 16".
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