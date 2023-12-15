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إصابة مراسل الجزيرة الدحدوح (فيديو)

12/15/2023 2:24:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس.

وأوضح المراسل أن هناك مناشدات عدة لإجلاء مصابين من المكان ومحاصرين من بينهم مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة.

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