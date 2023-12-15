إصابة مراسل الجزيرة الدحدوح (فيديو)

إصابة مراسل الجزيرة الدحدوح (فيديو)
التاريخ
12/15/2023 2:24:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصيب الزميل وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة خلال تغطيته قصفا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس.
وأوضح المراسل أن هناك مناشدات عدة لإجلاء مصابين من المكان ومحاصرين من بينهم مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة.
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