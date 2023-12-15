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سوليفان: الاستهداف الدقيق لقادة حماس مرحلة جديدة في حرب غزة

12/15/2023 2:24:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال زيارة لإسرائيل الجمعة، إن الحرب في غزة ستنتقل إلى مرحلة جديدة تركز على الاستهداف الدقيق لقيادة حماس وعلى العمليات المدفوعة بالمعلومات الاستخباراتية.
ولم يقدم سوليفان تفاصيل بشأن موعد التحول في وتيرة الحرب.
وقال في مؤتمر صحفي "بطبيعة الحال كانت ظروف وتوقيت ذلك ضمن المحادثات التي أجريتها مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو" ومجلس وزراء الحرب والقادة العسكريين الإسرائيليين ووزير الدفاع.

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