الحوثيون: عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث بأسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع انه جرى استهداف سفينتين بصاروخين بعد عدم استجابتهما لتحذيرات القوات المسلحة من مواصلة الإبحار.
وتابع في بيان عسكري : نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر
وتاليا ابرز تصريحات البيان العسكري للقوات المسلحة اليمنية:
- نفذنا -بعون الله تعالى- عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي
- العملية استهدفت السفينتان: (MSC Alanya وMSC PALATIUM III)
- تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الكيان بصاروخين بحريين مناسبين
- عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية
- نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وعليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً
- لن نتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة
- مستمرون في منع كافة السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال ما يحتاجه أهلنا في قطاع غزة من غذاء ودواء
- عملياتنا انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وتنفيذ لتوجيهات السيد القائد واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا وأمتنا
MENAFN15122023000072011014ID1107604978
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.