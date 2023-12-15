Saturday, 16 December 2023 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوثيون: عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات

12/15/2023 2:24:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث بأسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع انه جرى استهداف سفينتين بصاروخين بعد عدم استجابتهما لتحذيرات القوات المسلحة من مواصلة الإبحار.

وتابع في بيان عسكري : نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر

وتاليا ابرز تصريحات البيان العسكري للقوات المسلحة اليمنية:
- نفذنا -بعون الله تعالى- عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي
- العملية استهدفت السفينتان: (MSC Alanya وMSC PALATIUM III)
- تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الكيان بصاروخين بحريين مناسبين
- عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية
- نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة موانئ العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وعليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً
- لن نتردد في استهداف أي سفينة تخالف ما ورد في بياناتها السابقة
- مستمرون في منع كافة السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية حتى إدخال ما يحتاجه أهلنا في قطاع غزة من غذاء ودواء
- عملياتنا انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وتنفيذ لتوجيهات السيد القائد واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا وأمتنا

MENAFN15122023000072011014ID1107604978

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث