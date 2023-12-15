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نداء أوروبي يطالب إسرائيل بالتصدي لعنف المستوطنين

12/15/2023 2:24:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعت بريطانيا وأكثر من 12 دولة شريكة، من بينها أستراليا وكندا وفرنسا، إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وتحدثت الدول في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية الجمعة عن "أن ازدياد وتيرة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين غير مقبول، ويجب الآن اتخاذ خطوات استباقية لضمان الحماية الفعالة والفورية للتجمعات الفلسطينية".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الخميس إن أولئك المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين سيتم منعهم من دخول بريطانيا، في أعقاب خطوة مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا أن "تقاعس إسرائيل عن حماية الفلسطينيين ومحاكمة المستوطنين المتطرفين خلق أجواء من الإفلات شبه الكامل من العقاب حيث وصل عنف المستوطنين إلى مستويات غير مسبوقة".
وأضاف أن "هذا يقوض الأمن في الضفة الغربية والمنطقة ويهدد آفاق السلام الدائم".
وقال البيان إنه منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول ارتكب المستوطنون أكثر من 343 اعتداء عنيفا، أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين فلسطينيين، وإصابة أكثر من 83 آخرين، وإجبار 1026 فلسطينيا على ترك منازلهم.
رويترز


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