الصفدي: نرى حكومة إسرائيلية تقول لا للدولة الفلسطينية والسلام

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن إسرائيل لا تريد تقديم الأرض مقابل السلام، وهو لم يحصل بل تعزيز الاحتلال وقتل وعد السلام ومصادرة الأراضي وحكومة إسرئيلية ترفض الدولة الفلسطينية بوضوح وصراحة.
وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك لأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة في أوسلو، على أن الأولوية الآن لوقف العدوان والقتل والتدمير ولدخول المساعدات.
وأكد الصفدي على ضرورة وقف العدوان وتبعاته وتدمير مجتمع كامل وتدمير المستشفيات والمدارس والشوارع وقتل الأطفال والنساء وبقية الثقة في السلام.
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