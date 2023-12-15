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الصفدي: نرى حكومة إسرائيلية تقول لا للدولة الفلسطينية والسلام

12/15/2023 2:24:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن إسرائيل لا تريد تقديم الأرض مقابل السلام، وهو لم يحصل بل تعزيز الاحتلال وقتل وعد السلام ومصادرة الأراضي وحكومة إسرئيلية ترفض الدولة الفلسطينية بوضوح وصراحة.
وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك لأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة في أوسلو، على أن الأولوية الآن لوقف العدوان والقتل والتدمير ولدخول المساعدات.
وأكد الصفدي على ضرورة وقف العدوان وتبعاته وتدمير مجتمع كامل وتدمير المستشفيات والمدارس والشوارع وقتل الأطفال والنساء وبقية الثقة في السلام.

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