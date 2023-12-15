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جرحى بقصف إسرائيلي لبلدات لبنانية جنوبية

12/15/2023 2:24:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يستمر القصف الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الجمعة، على العديد من البلدات اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل في الجنوب، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى جرّاء استهداف مسيّرة لمنزل في بلدة يارين، بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني.
وأشار المصدرالأمني، إلى“قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقتي لغابة خراج راشيا الفخار ومنطقة السماقة خراج كفر حمام، وهي عبارة عن مركز قديم كانت تشغله قوات اليونيفيل”، لافتاً أن“هذا القصف نُفذ في ظل تحليق للطيران المروحي الاستطلاعي في سماء المنطقة على علو متوسط”.
وأعلن حزب الله اللبناني، عن مقتل أحد عناصره في عملية لم يكشف تفاصيلها. كما أعلن عن استهدافه قوّة مشاة إسرائيليّة شرق موقع حانيتا، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.(بترا)

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