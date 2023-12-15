جرحى بقصف إسرائيلي لبلدات لبنانية جنوبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يستمر القصف الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الجمعة، على العديد من البلدات اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل في الجنوب، الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد من الجرحى جرّاء استهداف مسيّرة لمنزل في بلدة يارين، بحسب ما أفاد مصدر أمني لبناني.
وأشار المصدرالأمني، إلى“قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقتي لغابة خراج راشيا الفخار ومنطقة السماقة خراج كفر حمام، وهي عبارة عن مركز قديم كانت تشغله قوات اليونيفيل”، لافتاً أن“هذا القصف نُفذ في ظل تحليق للطيران المروحي الاستطلاعي في سماء المنطقة على علو متوسط”.
وأعلن حزب الله اللبناني، عن مقتل أحد عناصره في عملية لم يكشف تفاصيلها. كما أعلن عن استهدافه قوّة مشاة إسرائيليّة شرق موقع حانيتا، وتحقيق إصابات مباشرة فيها.(بترا)
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