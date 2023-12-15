مسؤول عسكري أميركي: سفينة بالاتيوم 3 أصيبت بصاروخ حوثي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مسؤول عسكري أميركي إن سفينة "بالاتيوم 3" أصيبت بصاروخ أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأضاف المسؤول العسكري للجزيرة، أن المدمرة "مايسن" في طريقها للاستجابة للهجوم في محيط باب المندب على البحر الأحمر.
وكان مسؤول دفاعي أميركي قال في وقت سابق إن "صاروخا باليستيا أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين أصاب سفينة ثانية ترفع علم ليبيريا في باب المندب"، وإن ذلك الهجوم "تسبب في نشوب حريق، والطاقم يعمل على إخماده".
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