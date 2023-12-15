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مسؤول عسكري أميركي: سفينة بالاتيوم 3 أصيبت بصاروخ حوثي

12/15/2023 2:24:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مسؤول عسكري أميركي إن سفينة "بالاتيوم 3" أصيبت بصاروخ أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأضاف المسؤول العسكري للجزيرة، أن المدمرة "مايسن" في طريقها للاستجابة للهجوم في محيط باب المندب على البحر الأحمر.
وكان مسؤول دفاعي أميركي قال في وقت سابق إن "صاروخا باليستيا أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين أصاب سفينة ثانية ترفع علم ليبيريا في باب المندب"، وإن ذلك الهجوم "تسبب في نشوب حريق، والطاقم يعمل على إخماده".

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