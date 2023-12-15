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القسام: قصفنا القدس المحتلة برشقة صاروخية

12/15/2023 2:24:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصفها مدينة القدس المحتلة برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين".
وأضافت القسام أنها استهدفت غرفة القيادة الميدانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون.
وكان مراسل الجزيرة أفاد بدوي انفجارات جنوب مدينة القدس المحتلة جراء اعتراضات لصواريخ أطلقت من قطاع غزة.

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