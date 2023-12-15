القسام: قصفنا القدس المحتلة برشقة صاروخية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصفها مدينة القدس المحتلة برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية في حق المدنيين".
وأضافت القسام أنها استهدفت غرفة القيادة الميدانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بصواريخ "رجوم" وقذائف الهاون.
وكان مراسل الجزيرة أفاد بدوي انفجارات جنوب مدينة القدس المحتلة جراء اعتراضات لصواريخ أطلقت من قطاع غزة.
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