مسؤولون أميركيون: هذه ليست حربنا

مسؤولون أميركيون: هذه ليست حربنا
التاريخ
12/15/2023 2:24:32 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين أنه يتعين الاعتراف بأن "هذه الحرب (على غزة) ليست حربنا في نهاية المطاف".
كما نقلت الشبكة عن مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية قوله إن واشنطن ناقشت مع الإسرائيليين حماية المستشفيات في غزة، حتى تلك التي تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق مزاعمهم.-(وكالات)
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