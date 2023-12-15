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مسؤولون أميركيون: هذه ليست حربنا

12/15/2023 2:24:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين أنه يتعين الاعتراف بأن "هذه الحرب (على غزة) ليست حربنا في نهاية المطاف".
كما نقلت الشبكة عن مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية قوله إن واشنطن ناقشت مع الإسرائيليين حماية المستشفيات في غزة، حتى تلك التي تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق مزاعمهم.-(وكالات)

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