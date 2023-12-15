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استشهاد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة في خان يونس

12/15/2023 2:24:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة، مساء الجمعة، متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلي في مدرسة في خان يونس في قطاع غزة.
وقالت "الجزيرة" أن أبو دقة استشهد خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأوضح بيان لشبكة قناة الجزيرة، سبق الإعلان عن استشهاد المصور، أن أبو دقة كان محاصرا عند إصابته إلى جانب عدد من المصابين في مدرسة بسبب القصف المستمر الإسرائيلي.

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