استشهاد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة في خان يونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة، مساء الجمعة، متأثرا بإصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلي في مدرسة في خان يونس في قطاع غزة.
وقالت "الجزيرة" أن أبو دقة استشهد خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأوضح بيان لشبكة قناة الجزيرة، سبق الإعلان عن استشهاد المصور، أن أبو دقة كان محاصرا عند إصابته إلى جانب عدد من المصابين في مدرسة بسبب القصف المستمر الإسرائيلي.
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