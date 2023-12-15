Saturday, 16 December 2023 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أبو عبيدة: استهدفنا أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية في الأيام الـ5 الأخيرة

12/15/2023 2:24:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اننا استهدفنا في الأيام الـ5 الأخيرة أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية.
وأضاف اننا نقاتل قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات.
وأكد ان الإدارة الأميركية تسير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى.
وأشار أبو عبيدة ان "70 يوما منذ بدء معركة طوفان الأقصى ولا يزال شعبنا يخوض هذه المعركة غير المسبوقة".
وبين ان "مجاهدونا استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدموا البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين".
وأكد ان "الاحتلال يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية".

وقال أن "مجاهدونا يستبسلون ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ، مضيفا ان ما زالت أياديهم على الزناد ويتربصون بالعدو في كل مكان.
وبين ان "التحام مجاهدينا مع قوات العدو كشف كم هو جيش واهن وجبان".
واشار ان" ما يعلن عنه جيش العدو رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي".

MENAFN15122023000072011014ID1107604965

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث