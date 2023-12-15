أبو عبيدة: استهدفنا أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية في الأيام الـ5 الأخيرة

MENAFN - Alghad Newspaper) قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اننا استهدفنا في الأيام الـ5 الأخيرة أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية.وأضاف اننا نقاتل قوة مدججة بالسلاح والعتاد والذخائر الفتاكة ومدعومة بالطائرات.وأكد ان الإدارة الأميركية تسير جسورها الجوية لدعم هذا الكيان وكأنها تقاتل دولة عظمى.وأشار أبو عبيدة ان "70 يوما منذ بدء معركة طوفان الأقصى ولا يزال شعبنا يخوض هذه المعركة غير المسبوقة".وبين ان "مجاهدونا استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدموا البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين".وأكد ان "الاحتلال يستخدم المرتزقة خلال عمليته التي يدعي أنها حرب وجودية".

وقال أن "مجاهدونا يستبسلون ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ، مضيفا ان ما زالت أياديهم على الزناد ويتربصون بالعدو في كل مكان.

وبين ان "التحام مجاهدينا مع قوات العدو كشف كم هو جيش واهن وجبان".

واشار ان" ما يعلن عنه جيش العدو رسميا من أعداد القتلى والإصابات غير حقيقي".

