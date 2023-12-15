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مناورة سياسية جديدة لـحماس

12/15/2023 2:24:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: تسفي برئيل
15/12/2023

إزاء الاضطرابات في حركة فتح، تصعب رؤية محمود عباس يتولى المسؤولية عن قطاع غزة. يوجد لدى موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، بشرى. "نحن نريد أن نكون جزءا من منظمة التحرير الفلسطينية، وقد قلنا إننا سنحترم التزامات المنظمة. الإسرائيليون توجد لهم حقوق، لكن ليس على حساب الآخرين... يجب التمسك بالموقف الرسمي، وهو أن المنظمة تعترف بحق إسرائيل في الوجود"، قال أبو مروزوق في مقابلة مع موقع "مونيتور". في أوقات أخرى هذا التصريح كان سيعد انعطافة. انقلاب في رؤية حماس التي لا تعترف بإسرائيل. ولكن الذاكرة تدل على أن "الأوقات الأخرى" كانت في السابق، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يلقي فيها أبو مرزوق "قنبلة"، يتبدد صداها في فترة قصيرة. ففي أيلول (سبتمبر) 2014 قال: "من ناحية دينية لا يوجد أي عيب في إجراء مفاوضات مع الاحتلال، كما نجري المفاوضات بالسلاح يمكن أيضا بالحديث". وفي مقابلة مع شبكة "القدس" قال في حينه إنه "إذا بقي الوضع على حاله فإن حركة حماس ستضطر الى سلوك هذا الطريق، التفاوض مع إسرائيل، لأن هذا طلب شعبي في كل قطاع غزة".
خلال فترة قصيرة نشر نفي قاطع من قبل حماس، التي قالت إن الموقف القاطع لها هو أنه لا يجب إجراء المفاوضات مع العدو الصهيوني. جهات رفيعة في فتح، العدو اللدود لحماس، أوضحت في حينه بأن أقوال أبو مرزوق هدفت الى المس بالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وطرح حماس كمحاور محتمل، وبهذا تقويض مكانة المنظمة بصفتها الممثل الحصري للشعب الفلسطيني.
بعد ثلاث سنوات، في 2017، نشرت حماس ميثاقها المعدل الذي جاء فيه، ضمن أمور أخرى، أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967 هي صيغة وطنية متفق عليها ومشتركة"، مرة أخرى بشرى غير مسبوقة. ولكن في السطر التالي قيل بشكل صريح "نحن لن نتنازل عن أي شبر من أرض فلسطين مهما كانت الظروف والشروط والأسباب والضغوط، ومهما طال الاحتلال". يمكن فعليا سماع التفسير الذي يعتبر أقوال أبو مرزوق دليلا قاطعا على أن حماس تعترف بالخسارة، ولا ترى أي مخرج عدا عن الاعتراف بدولة إسرائيل، أو على الأقل تقديم نفسها كجهة مستعدة لأن تكون شريكة في أي عملية سياسية ستبدأ في اليوم التالي للحرب في غزة.
هذا التفسير سمع في هذا الأسبوع بعد أن حذر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، بأن "أي اتفاق في غزة من دون حماس هو وهم وسراب". وقد كرر ذلك ثلاث مرات. وفي إسرائيل وجدوا في ذلك دليلا واضحا على الاعتراف بهزيمة حماس، الهزيمة التي تجبر هنية على "التوسل" من أجل إنقاذ حماس قبل أن يسرق أي أحد القطاع من السنوار. حتى الآن لم يسمع رد هنية أو رد قادة كبار في حماس على الأقوال التي قالها أبو مرزوق، ومن غير المعروف إذا كانت تعكس موقف هنية أو السنوار، الذي يوجد بينه وبين هنية خلاف عميق بدأ قبل الحرب، أو إذا كانت قيادة فتح مستعدة أصلا لاستئناف المحادثات مع حماس من أجل تشكيل جسم سلطوي موحد.
تصريحات قادة حماس لا تستهدف الآذان الإسرائيلية، وحماس ليست ولا يجب أن تكون شريكة في المفاوضات مع إسرائيل على حل قضية غزة. أقوال هنية وأبو مرزوق موجهة الى ساحة الحوار السياسي الفلسطيني الذي يتراوح حتى الآن بين قطبين. الأول يمثله محمود عباس الذي قال في مقابلة مع وكالة "رويترز": "أنا مع المقاومة غير العنيفة. أنا أؤيد المفاوضات التي تستند الى مؤتمر دولي ورعاية دولية، التي تؤدي الى حل يحصل على الحماية من دول العالم من أجل إقامة الدولة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية وشرقي القدس". وفي الوقت نفسه، أكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؛ أي أنه على الأقل الى حين يتم الاتفاق على غير ذلك فإن حماس والجهاد الإسلامي ليستا عضوين في المنظمة، وإذا رغبتا في الانضمام فإنه يجب عليهما تلبية شرطين أساسيين: المقاومة غير العنيفة وتبني الاتفاقات التي وقعت عليها المنظمة مع إسرائيل. القطب الثاني يمثله كبار قادة فتح مثل جبريل الرجوب ومروان البرغوثي وناصر القدوة وحمادة فراعنة، هذا إذا أردنا الإشارة فقط الى بعض أعضاء هذه الكتلة التي تطالب منذ فترة طويلة بإجراء الإصلاحات في بنية المنظمة وضم حماس، وبالأساس إنهاء الولاية الطويلة لمحمود عباس، التي تجاوزت منذ زمن إطارها القانوني.
قبل سنتين كان يبدو أن هذه العملية يمكن أن تنضج عندما أعلن محمود عباس عن إجراء الانتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي. ولكن في حينه أدرك أن أمامه يمكن أن يقف جيل جديد، ليس بالضرورة جيلا شابا. معظم الأعضاء في هذه الكتلة تتراوح أعمارهم بين الستين فما فوق، لكنهم يستندون الى الجيل الشاب، المحبط واليائس، من الفلسطينيين الذين لا يرون أي أفق سياسي تحت ظل حكم السلطة الفلسطينية. أحد المرشحين البارزين وهو ناصر القدوة، ابن شقيقة ياسر عرفات والذي شغل منصب وزير الخارجية، قام محمود عباس بطرده من صفوف اللجنة المركزية بعد الإعلان عن نيته تشكيل قائمة مستقلة ستتنافس في الانتخابات أمام قائمة فتح "التقليدية".
القدوة يستمر في زيارة محمود عباس والقاعدة المخضرمة في الحركة. مؤخرا، في مقابلة مع شبكة "ام.بي.سي مصر"، أوضح بأن "الإصلاحات في القيادة الفلسطينية ليست طلبا أميركيا أو إسرائيليا، بل هي طلب للاغلبية الساحقة من الفلسطينيين. الإصلاحات، حسب قوله، يجب أن تعتبر حماس شريكة في القيادة الفلسطينية. "يجب على الحكومة الفلسطينية الحالية الحفاظ على وجود حماس واحترامها، وأن تكون منفتحة تجاهها، لأن أغلبية الفلسطينيين تريد حكومة فلسطينية تحافظ على كرامة المواطن الفلسطيني".
أقوال مشابهة قالها في هذا الأسبوع جبريل الرجوب في مقابلة مع الصحيفة التركية "ديلي سباءا": "موقفنا بخصوص مستقبلنا يتركز في المقام الأول على وحدة أراضي فلسطين التي احتلت في 1967. وفي المقام الثاني على اتفاق بين جميع الفصائل الوطنية، من بينها حماس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج مهمات محددة لفترة زمنية محددة وتكون مسؤولة عن توفير الغذاء وإعادة الاعمار وتقديم الخدمات. وهي ستكون المسؤولة عن كل الأراضي الفلسطينية، وستقوم بإعداد الشعب الفلسطيني للانتخابات. هذه هي الخطوة الأولى في بناء الشراكة (بين الفصائل)".
هذه المواقف بعيدة عن أن تكون قريبة من موقف إسرائيل، كما يطرحه بنيامين نتنياهو، الذي يرفض بشكل قاطع نقل السلطة في غزة للسلطة الفلسطينية ببنيتها الحالية، وبالأحرى اذا انضمت اليها حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى. هذا الموقف يستبعد أيضا خطة الرئيس الأميركي الذي يعتقد أن "سلطة مجددة"، من دون تفسير قصده، هي التي يجب أن تحكم في غزة. ولكن الرئيس الأميركي أيضا، الذي يستبعد مشاركة حماس في أي بنية سلطوية في غزة أو في المناطق بشكل عام، يعتقد أنه في المستقبل لن يكون هناك أي مانع لإجراء الانتخابات في المناطق؛ الانتخابات تعني أن حماس، بأي شكل ستختاره، يمكنها المشاركة فيها وربما أيضا الفوز فيها.
لكن حتى إقامة سلطة فلسطينية جديدة من دون انتخابات كما يقترح الرجوب، كمرحلة أولية قبل تولي المسؤولية عن إدارة القطاع، تحتاج الى مفاوضات وتفاهمات مع حماس ومع فصائل أخرى. من يعتقد أن الحل يكمن في إطلاق سراح مروان البرغوثي -حسب استطلاع أجراه معهد خليل الشقاقي والذي نشرته عميره هاس حصل على دعم بنسبة 51 % (مقابل الـ34 % التي حصل عليها قبل الحرب) كخطوة لتشكيل قيادة فلسطينية جديدة -يجب عليه الانتباه الى الأقوال التي قالها في بيان أرسله لوسائل الإعلام في 8 كانون الأول (ديسمبر) الحالي من السجن. ضمن أمور أخرى، دعا فيه كل فلسطيني للمشاركة في "معركة التحرر" التي تجري الآن. يجب علينا تحويل كل بيت فلسطيني الى معقل للثورة، وكل شخص الى جندي في ساحة المعركة. يجب علينا التوحد والإثبات لكل العالم بأننا قوة لا يمكن كسرها في معركة البطولة المتواصلة التي خلقتها المقاومة (القصد هو حماس)، التي تدشن فيها مرحلة جديدة من تاريخ أمتنا، كتب في البيان.
الانتقال الى التوصيات المطلوبة في البيان، التي تحيي الذكرى السنوية لبداية الانتفاضة الأولى، البرغوثي يتحدث هنا أيضا عن الدمج الضروري بين كل الفصائل والتيارات الفلسطينية. البرغوثي، الذي هو أحد من صاغوا "وثيقة الأسرى" في 2006، التي وافق فيها ممثلو الفصائل الفلسطينية الذين كانوا في حينه في السجون الإسرائيلية على انضمام حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، لم يتنازل في أي وقت عن الوحدة الوطنية، حتى عندما عرض في 2016 خطته لإجراء حوار وطني حول إقامة قيادة جديدة للمنظمة، وإجراء انتخابات، التي حسب نتائجها سيتقرر نصيب كل فصيل وكل حركة في جهاز السلطة.
منذ ذلك الحين، كانت عشرات اللقاءات والحوارات بين فتح وحماس، بشكل مباشر أو بوساطة مصر وقطر وتركيا وجهات أخرى، ولكن من دون أي نتائج عملية. المحاولة الأخيرة لتشكيل وحدة بين الفصائل كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في مصر في لقاء استثنائي بين إسماعيل هنية وناصر القدوة، إضافة الى ممثلين آخرين. الأمر المهم هو أنه في حين أن هنية هو الممثل الأعلى الذي يمكن لحماس أن ترسله لهذا اللقاء فإن القدوة لا يمكنه الادعاء بأنه يمثل فتح. يبدو أن مصر، التي دعت الأعضاء والتي خلال السنين بذلت الجهود الكبيرة لإجراء مصالحة فلسطينية داخلية، بدأت تستعد لليوم التالي و"هندسة" تشكيلة القيادة الفلسطينية الجديدة، ربما من خلال الاعتراف بأن زمن عباس قد انقضى، وهي تفحص قوة الجيل القادم في حركة فتح.
إزاء الهزة التي تمر بها الآن قيادة فتح تصعب رؤية كيف يمكن لمحمود عباس والسلطة الفلسطينية، حتى لو غيرت إسرائيل موقفها، تحمل المسؤولية عن إدارة، لو بشكل مؤقت، قطاع غزة. العملية الحاسمة التي يمكنها اختراق الطريق المسدود يمكن أن تكون الإعلان عن عقد مؤتمر دولي لمناقشة مستقبل فلسطين وحل الدولتين. هذا الإعلان يمكن أن يلبي الشرط الأساسي الذي وضعه محمود عباس، وأن يلبي طلبه الذي يقول إن تحمل المسؤولية عن غزة سيتم فقط في إطار النقاشات حول حل سياسي شامل. يصعب اليوم وصف تحقق هذه الخطوة، لكن حتى لو حدثت معجزة فإن السؤال الذي سيطرح هو هل سيتمكن عباس من التغلب على حقل الألغام المتفجر الذي ينتظره في منظمة التحرير الفلسطينية، وبشكل خاص في فتح، حيث هناك يرون في الحرب فرصة لإحياء الحركة من دونه.

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