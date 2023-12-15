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أوراوا ريد الياباني يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

12/15/2023 2:24:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تأهل فريق أوراوا الياباني إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية عقب تغلبه على ليون المكسيكي بهدف دون رد الجمعة.
أقيمت المباراة ضمن الدور الثاني الجمعة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة بالمملكة العربية السعودية، وجاء تأهل أوراوا حامل لقب دوري أبطال آسيا إلى نصف النهائي بفضل هدف متأخر أحرزه الهولندي أليكس شالك في الدقيقة 78.

وسيلعب أوراوا بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا في الدور نصف النهائي الثلاثاء المقبل.

وكان أوراوا، بطل آسيا ثلاث مرات (2007، 2017 و2023) ودّع مسابقة دور أبطال آسيا لهذا الموسم من دور المجموعات لمنطقة الشرق قبل أسبوع فقط.

وأحرز أوراوا لقب المسابقة القارية الموسم الماضي بفوزه على الهلال السعودي (تعادلا 1-1 ذهاباً وفاز أوراوا 1-0 ذهابا) في أيار/مايو.

من جهته، تُوج ليون بلقب مسابقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، وذلك على حساب لوس أنجليس أف سي الأميركي.

وجاءت المباراة متقاربة جداً بين الطرفين، حيث غابت الخطورة عن الفريقين، قبل أن يتمكّن شالك من هزّ الشباك قبل 12 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي بعدما استغل الغيني - الإسباني خوسيه كانتي فجوة في دفاع الفريق المكسيكي ليمرّر إلى شالك المتمركز داخل المنطقة والذي لم يتردّد في تسديد كرة زاحفة على يمين الحارس رودولفو كوتا.

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