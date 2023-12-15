Saturday, 16 December 2023 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 3 رهائن بنيران جيش الاحتلال في غزة

12/15/2023 2:24:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن ثلاثة من بين الرهائن في غزة قتلوا بنيران إسرائيلية، بعد فرارهم من الأسر.
وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فإن الرهائن تمكنوا من الفرار، ليقتلوا بعد ذلك بنيران جيش الاحتلال بعد أن تم تشخيصهم بالخطأ على أنهم“إرهابيون”.
والرهائن القتلى هم:“يوتام حاييم وسامر فؤاد من النقب وآخر طلبت عائلته عدم نشر اسمه”.(وكالات)

MENAFN15122023000072011014ID1107604962

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث