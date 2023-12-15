مقتل 3 رهائن بنيران جيش الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن ثلاثة من بين الرهائن في غزة قتلوا بنيران إسرائيلية، بعد فرارهم من الأسر.
وبحسب بيان لجيش الاحتلال، فإن الرهائن تمكنوا من الفرار، ليقتلوا بعد ذلك بنيران جيش الاحتلال بعد أن تم تشخيصهم بالخطأ على أنهم“إرهابيون”.
والرهائن القتلى هم:“يوتام حاييم وسامر فؤاد من النقب وآخر طلبت عائلته عدم نشر اسمه”.(وكالات)
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