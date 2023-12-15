Saturday, 16 December 2023 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهيئة العامة لاتحاد الكرة تجتمع اليوم

12/15/2023 2:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد - تعقد الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم، عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، اجتماعها العادي برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، في فندق كمبينسكي، لمناقشة وإقرار التقارير المالية والإدارية للعام 2022.
وكان اتحاد الكرة قال في بيان سابق، "عملا بأحكام المادة (26) من النظام الأساسي للاتحاد الأردني لكرة القدم، تدعو الهيئة التنفيذية للاتحاد، السادة أعضاء الهيئة العامة عن فئات: المعترف بهم، أندية الدرجة الممتازة (المحترفين)، أندية الدرجة الأولى، أندية الدرجة الثانية، أندية الدرجة الثالثة، الأندية النسوية، لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي رقم 1/2023 للاتحاد".
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع بعد اكتمال النصاب القانوني، المصادقة على جدول الأعمال، ركلمة رئيس الاتحاد سمو الأمير علي بن الحسين، وكلمة الأمين العام للاتحاد سمر نصار، تعيين أعضاء لتدقيق المحاضر، وتعيين المراقبين، والمصادقة على محاضر اجتماعات الهيئة العامة السابقة تقرير الهيئة التنفيذية عن نشاطات الاتحاد خلال العالم 2022، المصادقة على القوائم المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل عن السنة المالية المنتهية بنهاية العام الماضي، المصادقة على موازنة الاتحاد للعام الحالي، الإطلاع على قرارات الهيئة التنفيذية بخصوص المنحة الرأسمالية للاتحاد الدولي لكرة القدم، تعيين المدققين المستقلين بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية للسنة المالية 2023، الإطلاع والموافقة على تعديلات النظام الأساسي للاتحاد، مناقشة المقترحات المقدمة من أعضاء الهيئة العامة والهيئة التنفيذية.
ويعقد الاجتماع في ظل الصعوبات المالية التي تعصف بالأندية وخصوصا أندية المحترفين، إضافة إلى التراجع في المستوى الفني والنتائج للمنتخبات الوطنية للجنسين، والأندية في المشاركات الآسيوية، عقب خروج فريق الفيصلي من دوري أبطال آسيا من الدور الأول، والحال ينطبق على فريق الوحدات الذي خرج من نفس الدور لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

MENAFN15122023000072011014ID1107604961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث