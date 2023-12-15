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ساكب على بعد خطوة من التأهل إلى يد الأولى

12/15/2023 2:24:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- بات فريق ساكب على بعد خطوة من التأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق أم جوزة بنتيجة 29-20، في المباراة التي جرت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات مرحلة الإياب لدوري الدرجة الثانية 2023.
واستفاد ساكب كثيرا من خسارة فريق يرموك البقعة أمس بنتيجة 23-24، في المباراة التي أقيمت ايضا في ذات الصالة، ليرتفع رصيد ساكب إلى 8 نقاط، وهو نفس رصيد المتصدر فريق كفرنجة، بينما بقي يرموك البقعة بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، يليه بالمركز الرابع فريق أم جوزة برصيد نقطتين، وبذات الرصيد فريق وادي السير بالمركز الخامس.
وتتواصل لقاءات الدوري بعد غد عندما يلتقي فريقا أم جوزة ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا ساكب وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، ويلتقي يوم السبت 23 كانون الأول (ديسمبر) المقبل فريقا أم جوزة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا وادي السير وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.
ويقام يوم الاثنين 25 من ذات الشهر لقاءان، حيث يلتقي فريقا ساكب ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا أم جوزة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، قبل أن تقام الجولة الأخيرة يوم السبت 25 من ذات الشهر عندما يلتقي فريقا وادي السير وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك البقعة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، علما بأن كافة لقاءات مرحلة الإياب تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
ويتاهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني.

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